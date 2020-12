Gortázar (CaixaBank) comptarà amb despatxos a Barcelona, Madrid i València després de la fusió

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmat aquest dijous que mantindrà un despatx a Barcelona, Madrid i València quan es materialitzi la fusió amb Bankia.





Gortázar ho ha assegurat en una resposta a un accionista preocupat per la possibilitat que el centre de decisió de CaixaBank es traslladi a Madrid durant la Junta General Extraordinària d'Accionistes que ha d'aprovar l'absorció de Bankia per part de l'entitat catalana.





"No pateixi. Mantindré la meva fantàstic despatx a Barcelona. Però també tindré un a Madrid i mantindré el de València", ha apuntat Gortázar en català, i ha destacat que es durà a terme un projecte guanyador.





PRESÈNCIA DEL FROB





El president de CaixaBank, Jordi Gual, també ha respost a les inquietuds d'alguns accionistes que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) estigui present al Consell d'Administració després de la fusió per la seva presència a Bankia.





Gual ha recordat que la presència del FROB en la nova entitat serà proporcionalment més baixa del que correspondria pel seu pes a Bankia i ha destacat que el Govern sempre ha mostrat la seva intenció de sortir de l'entitat.





A més, ha recordat que el membre del FROB al Consell d'Administració compleix amb "tots els controls legals" que marca el Banc Central Europeu i que es tracta d'una persona amb una gran preparació tècnica.





Tant Gual com Gortázar han sostingut que l'entitat seguirà mantenint el seu "compromís social" amb els territoris on opera perquè considera que és una de les seves senyes d'identitat que no es perdrà amb la fusió.