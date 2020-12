Detinguts a Barcelona els principals responsables d'una xarxa europea de tràfic de marihuana

Agents de la Policia Nacional han participat en una operació al costat de Països Baixos i Bèlgica per desarticular una xarxa que traficava amb marihuana, practicant 19 detencions, 14 d'elles a Espanya. L'organització estava liderada per ciutadans holandesos amb suport d'albanesos i s'instal·lava plantacions en habitatges i naus de difícil accés dotades de subministraments il·legals de llum, havent defraudat més de 1,5 milions d'euros en fluid elèctric.













En coordinació amb EUROPOL, la Policia ha confiscat dues tones de marihuana --més de 34.000 plantes - i han desarticulat l'organització europea que la subministrava a nivell internacional en una operació conjunta a Holanda, Bèlgica i Espanya, en què han participat més de 300 agents.





Només a Espanya s'han realitzat 63 registres domiciliaris distribuïts en vuit partits judicials. En ells s'han intervingut més de 34.000 plantes de marihuana amb un pes aproximat de dues tones, 467 quilograms de cànem, un quilogram i mig de speed, 20.000 euros en efectiu, 14 vehicles i una arma curta.





L'organització estava formada per ciutadans holandesos, responsables de la trama, recolzats per súbdits albanesos, que s'encarregaven de tot el relacionat amb el cultiu de la marihuana. També participaven ciutadans de nacionalitat espanyola que s'ocupaven de la logística.





Les primeres investigacions van tenir lloc quan els agents van detectar la presència d'un grup de narcotraficants, compost principalment per ciutadans albanesos, que actuava a Espanya, Bèlgica i Holanda, sent el nostre país un dels punts neuràlgics de l'organització.





IMMOBLES LLOGATS





A través d'un ciutadà espanyol aconseguien localitzar i condicionar habitatges que havien d'estar situades en àrees amb un marc urbanístic específic, allunyades de nuclis urbans i on es pogués fer un ús il·legítim del subministrament elèctric.





Els immobles eren llogats per ciutadans estrangers, els que legalitzaven la sol·licitud i obtenció de el Número d'Identificació d'Estrangers a través dels mateixos i una vegada realitzat aquest tràmit procedien a canviar o modificar les dades relatives a l'habitatge per tal de no ser localitzats.





Una vegada que la casa es trobava a ple rendiment, l'organització realitzava les tasques de supervisió de la mateixa per mitjà d'un ciutadà d'origen albanès. Així mateix l'organització també comptava amb dos membres d'origen holandès, establerts per temporades a Eivissa i Tarragona, la funció era la de blanquejar els beneficis obtinguts pels cultius indoor.





Avançades les indagacions els agents van aconseguir localitzar els principals responsables a Barcelona mentre mantenien diverses reunions juntament amb el seu home de confiança, d'origen albanès.