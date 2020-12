Sánchez Bugallo (alcalde de Santiago): "Ens ha tocat gestionar una crisi duríssima"

En aquesta entrevista amb Galiciapress, l'alcalde de Sant Jaume adverteix d'increment de depressions i suïcidis al fil de la pandèmia. Xosé Sánchez Bugallo argumenta que és necessari recuperar al menys certa sensació de normalitat, no només per fomentar l'economia local, sinó també per a pal·liar els danys a la salut mental.

El mandatari socialista qualifica de "terrible" el viscut a la primavera, encara que apunta que ja no hi ha tanta necessitat com llavors. Serà el Xacobeo 2020 un motor de la recuperació? L'edil adverteix que fins a la segona meitat de 2021 no espera una millora notable. Un possible Xacobeo 2022, les festes als pisos, l'alleujament de les restriccions i la relació amb el SERGAS, de què diu no tenir queixa, són altres punts d'aquesta conversa.









Declarava vostè ahir que li fa una mica de vertigen l'alleujament de les restriccions decretat ahir a la Xunta. ¿Com valora la mesura? ¿No és precipitat que ens puguem reunir amb no convivents en interiors a prendre alguna cosa en un bar?

Les dades donen suport a la decisió. A Santiago les xifres d'ahir indiquen que vam baixar de 100 positius en incidència acumulada en 14 dies per 100.000 habitants. Estem per sota de la mitjana gallega i de la mitjana espanyola. Des del punt de les dades, la decisió està perfectament presa.

És veritat que produeix un cert vertigen, sobretot pel temor i la preocupació que molts ciutadans entenguin que la situació ja es va normalitzar. Això no és veritat. El virus hi és. Costa més aplanar la corba que disparar-la. En qualsevol moment pot haver un rebot. Això és el que em causa preocupació. Al meu i espero que a tots els ciutadans.





Tots els matins cap a les 12 del migdia vam rebre informació de SERGAS sobre les dades acumulades a les 8 del matí.



Altres alcaldes s'han queixat durant aquests mesos de falta de transparència de la Xunta a l'hora de comunicar les dades que justifiquen les restriccions. ¿Quina és la seva experiència al respecte?

Jo aquesta queixa no la puc donar. Des de setembre, quan van començar les limitacions més estrictes a Santiago, tenim informació diària del que passa. Tots els matins cap a les 12 del migdia vam rebre informació sobre les dades acumulades a les 8 del matí. En principi, aquestes queixes, jo no conec què va passar en altres llocs, però a Santiago no ens queixem perquè vam tenir aquesta informació de manera que no seria raonable queixar-se.

Santiago és peculiar entre altres coses pel pes de la comunitat universitària. Les seves festes eren molt freqüents altres anys en aquesta època. El Concello anuncia aquesta setmana que endureix el control sobre els promotors de festes en pisos que evitin identificar-se. Per tant, es dedueix que continua havent festes en pisos. No ha millorat la situació des de setembre?

Sí, ha millorat molt significativament. Passem de volums de 60 i 64 festes a la setmana a volums de 9, 10 o 12. És a dir, hi ha una reducció molt significativa. Es van aconseguir resultats.

Una altra cosa és que ens cridi l'atenció que encara segueixin aquest tipus de problemes. Per descomptat, la nostra preocupació és que per motiu de les festes nadalenques tornem a tenir un repunt d'aquest tipus d'incidències. Per això, cal insistir en les capacitats de sanció i control. Portem tramitades 300 propostes de sanció per festes en pisos.

Centrant-nos en l'impacte econòmic. Santiago és una ciutat que depèn molt del turisme. L'arribada de les vacunes ens permet veure la llum a la fi de túnel també en aquest aspecte. Amb tot, estem a temps d'un Xacobeo 2021 més o menys normal?

Afortunadament, tenim el Xacobeo com a element per ajudar a sortir endavant. Ara bé, evidentment el nombre de pelegrins i visitants estarà molt lluny de les expectatives que teníem fa un any.

Una altra cosa és que vagi creixent a mesura que avanci l'any. En el segon semestre hi haurà una recuperació notable. L'any 2022 serà bo des del punt de vista turístic.

Per què?

Per dues raons. La problemàtica del covid és diferent d'altres. Altres van provocar que els turistes canviessin de destinació. Aquí no van canviar de destinació, es van quedar a casa. Per tant, jo crec que van a tenir ganes i necessitat de viatjar. En la mesura que Santiago i el Camí de Sant Jaume es presentin com unes alternatives segures nostra recuperació serà ràpida i sostinguda.





Sempre recordo que durant la Primera i la Segona Guerra Mundial no va haver-hi pròrrogues de l'Any Sant. L'Església no és una institució molt receptiva a canviar en aquest tipus de temes.



Enllaçant amb aquest tema d'una recuperació progressiva Què sabem de la proposta de perllongar l'Any Sant realitzada per algunes administracions a l'Església?

Que jo sàpiga no hi ha cap resposta per ara. En tot cas, jo tampoc em vaig mostrar molt confiant que anés a prosperar. Sempre recordo que durant la Primera i la Segona Guerra Mundial no va haver-hi pròrrogues de l'Any Sant. L'Església no és una institució molt receptiva a canviar en aquest tipus de temes. Per tant, si s'aconsegueix la pròrroga benvinguda sigui, serà una excel·lent notícia. Si no s'aconsegueix, tampoc hem d'alarmar.

Una de les coses bones que va aconseguir el Camí de Sant Jaume són afluències enormes de pelegrins en anys que no eren sants. Per exemple, 2019 va ser un any equiparable a peregrinacions a l'Any Sant de 2010. Una altra cosa és que les expectatives per al 2020 no es compliran i les de 2021 les haurem d'ajustar a aquesta realitat.





L'etapa de març a juny va ser terrible. A partir de juny amb l'habilitació per part de la Xunta de la targeta moneder i amb l'aprovació de l'Ingrés Mínim Vital la pressió no és tan gran



Molts ciutadans de Santiago treballen, o treballaven, en l'hostaleria i el turisme. Portem ja 9 mesos d'una forta crisi en aquests sectors. Ha notat l'Ajuntament més demanda de serveis socials al fil d'aquesta recessió ?. Per exemple, gent que va a sol·licitar aliments o més persones vivint al carrer.

Hi va haver dues etapes. La primera va ser terrible. L'etapa de març a juny va ser terrible. A partir de juny amb l'habilitació per part de la Xunta de la targeta moneder i amb l'aprovació de l'Ingrés Mínim Vital la pressió no és tan gran com en els mesos de març, abril i maig, que van ser realment molt durs.

Santiago va patir un dels majors impactes econòmics. Precisament pel pes específic del sector turístic a Santiago. Agreujat per l'enfonsament del turisme internacional, que a Santiago era majoritari, i el turisme internacional és que més ha caigut. A això cal afegir-li el canvi i endarreriment de congressos i multitud de cancel·lacions d'esdeveniments.





Aquesta pandèmia, al passar tant de temps tancats a casa, lluny de les nostres famílies, té un efecte duríssim sobre la salut de les persones. Hi ha un increment molt notable de les depressions, dels suïcidis i els intents de suïcidis. És terrible.



No parlem només d'aspectes negatius. Avui divendres l'Ajuntament de Sant Jaume encén els llums de Nadal. El programa d'enguany lògicament és diferent. Per exemple, Santiago substitueix la cavalcada de Reis per una recepció a l'Església de Bonaval. Vostè insisteix que és important realitzar actes, encara que sigui d'una altra manera, en part per pal·liar l'impacte psicològic de la crisi ...

Hi ha dos aspectes, ens cal reforçar el consum, a més coincideix amb aquesta recuperació de l'hostaleria. Aquest ambient nadalenc és molt propici per facilitar aquest tipus d'activitats.

A més, hi ha un altre aspecte, que de vegades se'ns escapa. Aquesta pandèmia, al passar tant de temps tancats a casa, lluny de les nostres famílies, té un efecte duríssim sobre la salut de les persones. Hi ha un increment molt notable de les depressions, dels suïcidis i els intents de suïcidis. És terrible.

La crisi ja es prolonga 9 mesos, és molt de temps. La població necessita recuperar espais de normalitat, necessita recuperar una mica la seva vida. Com més sensació de normalitat puguem transmetre, millor.







"És una època dura, però estic content de ser aquí. Em sento orgullós de honestament ajudar els que més ho necessiten i que Santiago superi aquesta crisi com més aviat millor"



Una darrera qüestió. Vostè és un polític de molta experiència, però mai es va enfrontar a una crisi així. En el polític no té problemes a l'Ajuntament, aconseguint tirar endavant els pressupostos, per exemple. Però, és aquest el període més complicat de la seva etapa com a alcalde en el social i en l'econòmic?

És una època dura, però estic content de ser aquí. Vaig pensar que em presentava de candidat per intentar gestionar un Any Sant excepcional, en què esperàvem 9 milions d'habitants i preteníem ampliar el teixit econòmic de la ciutat.

Vam haver de canviar el xip. Ens toca gestionar una crisi duríssima, amb moltíssimes conseqüències en el social i econòmic, que són gairebé tan importants com en el sanitari. Em sento orgullós de honestament ajudar els que més ho necessiten i que Santiago superi aquesta crisi com més aviat millor i amb el menor impacte possible. No em queixo en absolut, encara que reconec que l'escenari no té res a veure amb el que pensava que hauria de gestionar fa un any.