Sánchez agraeix el seu suport "a tots els que han donat un cop de mà" per aprovar els Pressupostos

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha celebrat aquest dijous que el Congrés hagi donat llum verda als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2021, i ha agraït el seu suport "a tots els que han donat un cop de mà per treure a el país endavant "i aquests comptes públics.





Sánchez ha abandonat aquest dijous al Congrés sense fer declaracions després de l'aprovació dels comptes públics --que ara passen a Senat--, però sí que ha publicat un missatge a les xarxes socials per aplaudir el resultat de la votació, que ha recollit el ' sí 'de 188 diputats d'onze formacions diferents.





Entre aquestes formacions es troben ERC i EH Bildu, el suport li ha generat a el Govern dures critiques per part de l'oposició, i també malestar en alguns sectors de l'PSOE i retrets per part dirigents autonòmics i històrics socialistes com Felipe González o Alfonso Guerra.





Davant aquests recels, l'Executiu ha defensat la necessitat de comptar amb el major nombre de suports possibles, evitant els vetos i les exclusions, per tirar endavant uns comptes que considera excepcionals i imprescindibles per afrontar la crisi derivada de la pandèmia.





"El Congrés dóna llum verda als pressupostos més renovadors i socials per respondre a la pitjor crisi en un segle. Espanya diu adéu a un altre temps i avança decidida a un futur de progrés. Gràcies a tots els que han acostat l'espatlla per treure a l' país endavant ", ha defensat Sánchez en el seu missatge a Twitter.





Per la seva banda, la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, també ha celebrat l'aprovació dels comptes i, en una roda de premsa al Congrés, ha traslladat el seu agraïment als onze partit que les han donat suport, especialment ERC i EH Bildu, per deixar de banda els seus "interessos partidistes".





Així ho ha assegurat a l'ésser preguntada en concret sobre si el Govern considerarà a partir d'ara a aquestes dues formacions com a socis prioritaris. Montero ha rebutjat fer servir aquesta terminologia, però sí que ha assegurat que el Govern treballarà per "consolidar" la majoria que ha fet possible els comptes, i també per ampliar-la.





En concret, el Govern ha superat les votacions decisives de les seccions de les seves pressupostos amb els vots d'Esquerra Republicana, el PNB, EH-Bildu, el PDeCAT, Més País-Equo, Compromís, Terol ha, Nova Canàries i el Partit Regionalista de Cantàbria. En contra han votat el PP, Vox, Ciutadans, Junts, UPN, Foro Asturias, Coalició Canària i el BNG.





Tot això després d'una tramitació accelerada dels comptes al Congrés --i així es preveu també al Senat-- que ha comprimit els terminis per tal d'arribar a l'1 de gener amb els comptes aprovats, tot i presentar-se amb un mes d' retard respecte al termini marcat per la Constitució.