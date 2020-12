Ignacio Galán (Iberdrola): "Necessitem actuar ara i fer-ho junts a través d'aliances publicoprivades"

Coincidint amb el 5è aniversari de l'Acord de París, el president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha participat en un esdeveniment organitzat juntament amb Nacions Unides en què ha destacat que "no és suficient amb establir metes a llarg termini, ens cal actuar ara". "Trobar solucions als desafiaments globals requereix, a més, l'acció conjunta de tots els agents, a través d'aliances i associacions publicoprivades com ara el Moving for Climate NOW", ha assegurat.





El president d'Iberdrola ha recordat que "són necessàries més inversions verdes i noves iniciatives mesurables, que no només beneficiaran el medi ambient, sinó que també ajudaran a la recuperació econòmica a través de nous llocs de treball i tecnologia". En aquest sentit, la companyia preveu invertir 75.000 milions d'euros fins a 2025, amb els que duplicarà la seva capacitat renovable fins als 60.000 MW i incrementarà en un 50% les seves xarxes, contribuint al sosteniment del voltant de 500.000 llocs de treball al món.













Durant la trobada, Galán ha lliurat el Manifest Moving for Climate NOW a la secretària executiva de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, Patricia Espinosa. Aquesta declaració incideix en la necessitat de trepitjar l'accelerador de la transició ecològica i donar un pas més enllà de l'objectiu de París, limitant l'augment de la temperatura global a 1,5ºC, en lloc de a 2ºC, contemplat fa cinc anys.





Per a això, el Manifest Moving for Climate NOW presentat avui incideix en cinc palanques per impulsar el canvi:





- El desenvolupament de fulls de ruta a mitjà i llarg termini per assolir la neutralitat climàtica.

- L'alineació dels programes de recuperació amb els objectius climàtics.

- L'acceleració de la descarbonització en tots els sectors econòmics.

- L'impuls de solucions basades en la naturalesa com la reforestació i la conservació d'ecosistemes.

- La creació d'aliances per part de tots els actors per complir els compromisos.





Després del lliurament de manifest ha tingut lloc una taula de debat en què han participat, entre d'altres, els 'climate champions' de Nacions Unides Nigel Topping, de la propera COP26, i Gonzalo Muñoz, de l'última COP25 celebrada a Madrid.





Neutralitat climàtica d'Iberdrola a Europa el 2030





Iberdrola, referent mundial en la lluita contra el canvi climàtic -objectiu 13 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030-, ha participat activament en les diferents Cimeres de Clima i està plenament alineada l'Acord de París.





L'anticipació de la companyia en la transició energètica fa ja dues dècades, li ha permès situar les seves emissions en els 110 grams de CO2 / kWh, sent dos terços inferiors a la mitjana europea. Iberdrola preveu assolir la neutralitat climàtica a Europa ja en 2030 -20 anys abans dels objectius de la Unió Europea- i fer-ho a nivell global el 2050.





Sis edicions de Moving for Climate NOW i prop de 4.000 km recorreguts





La marxa ciclista pel clima Moving for Climate NOW ha assolit, aquest any en format virtual, la seva sisena edició.





Després de recórrer prop de 4.000 quilòmetres des de la primera edició, que els va portar des de Bilbao fins a la COP21 de París, aquesta iniciativa impulsada per Iberdrola ha reunit en pro de l'acció climàtica a més de 150 participants de diferents àmbits: organismes internacionals com la Comissió Europea , el Banc Europeu d'Inversions o l'Agència Internacional de l'Energia (AIE); institucions, com l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic; iniciatives, com el World Business Council for Sustainable Development; la societat civil, a través d'ONGs, com ECODES, Creu Roja i Ajuda en Acció; creadors d'opinió, esportistes i centres de recerca i universitats com la Universitat Pontifícia Comillas, la Universitat Federal de Rio de Janeiro i l'Institute for Sustainable Development (IISD).





En les metes finals Moving for Climate NOW ha lliurat els seus Manifestos a les principals institucions de l'agenda climàtica global, passant per les Cimeres de Clima de París, Marràqueix, Bonn, Katowice i Madrid.