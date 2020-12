Res és blanc o negre

Estem ara en una situació de radicalització exasperant. Es posen etiquetes i se simplifica tot massa: és blanc o negre; és bo o dolent; o penses com jo o ets el meu enemic; l'esquerra és bona i la dreta és dolenta, tot o res; l'esquerra és comunista i la dreta demòcrata; i així podríem fer una llarga llista on només es pot ser dues coses i no precisament coincidents, sinó oposades. No obstant això, la realitat és que les coses no són ni blanques ni negres, perquè si no, no existiria l'arc de Sant Martí. Els que creuen que les coses són blanques o negres es creuen posseïdors de la veritat absoluta, quan no la té ningú. Els éssers humans no són els déus de l'Olimp.





Les persones el pensament oscil·la entre el blanc i el negre defensen les seves postures de manera inamovible, amb una gran rigidesa, el que fa impossible el diàleg amb elles per no estar disposades a canviar d'opinió.





La vida està plena de colors que no són excloents, sinó aglutinadors. Tots són necessaris per a una bona harmonia, relació i fins convivència. Encegar-se amb el negre o el blanc és anar d'un extrem a un altre i ja se sap que els extrems sempre són dolents: representen la intolerància, el despotisme, la tirania, de la qual tants exemples hi ha en aquest món cada vegada més complicat gràcies a la mà dels reis de la creació que són l'home i la dona.





L'arc de Sant Martí representa els set colors de la vida que els pintors han anat augmentat al llarg de la història a través de les seves obres pictòriques. Les diferents cultures i civilitzacions han considerat l'Arc de Sant Martí com un símbol màgic de bona sort i d'anunci de que la pau ha arribat. Després de la tempesta, arriba la calma, i l'Arc de colors que separa el cel de la terra anuncia la fi de la pluja.





Per això, en la política espanyola hauria d'aparèixer l'Arc de Sant Martí després de la tempesta que es ve produint fa ja massa temps. Amb el pèndol oscil·lant entre el blanc i el negre s'ha deixat fora a la resta de colors. Estem doncs ficats de ple en el blanc o al negre? ¿Això volen fer veure alguns amb les afirmacions tendencioses dels dos bàndols? ¿Representa l'esquerra el blanc / bons i la dreta espanyola el negre / dolent ?, o a l'inrevés, l'esquerra és dolenta, ¿ila dreta és boníssima? Entre el blanc i el negre hi ha el Arc de Sant Martí que dóna vida i representa la pluralitat. La qüestió és que ni tot és blanc, ni tot és negre, ni uns són bons, ni els altres són dolents, uns són fills dels seus pares perquè en moltes ocasions els pares són de dretes i els fills d'esquerres, o a l'inrevés, els pares d'esquerres i els fills de dretes. Les etiquetes són per col·locar el preu de les coses, no per posar-les al front d'aquells que pensen diferent. Res és blanc o negre, hi ha més colors per triar. Qui pensa d'aquesta manera, els defineix com a persones de dubtosa tolerància i demòcrates de boca.





La nostra forma de pensar està filtrada pel color del vidre amb el qual mirem, és a dir, la nostra perspectiva limita el coneixement que tenim de la realitat així que "Tot depèn de la color del vidre amb què es miri".