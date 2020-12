L’IMPSOL entrega a Sant Boi 79 habitatges protegits on la llum i la vida en comunitat són els protagonistes

Visió frontal de l’edifici d’habitatges protegits planificats per l’AMB.





L’AMB treballa per construir habitatge públic assequible, innovador i de qualitat a la metròpolis de Barcelona, amb l’objectiu de garantir el dret bàsic d’accés a l’habitatge . I és que Sant Boi ja compta amb aquesta promoció H2, que està a punt d’omplir-se de gent que gaudirà d’espais que fomenten la interacció comunitària en un entorn ple de llum i diàfan.





L’edifici es troba al Saló Central de Sant Boi de Llobregat i alberga 79 habitatges protegits, 75 de venda i 4 de lloguer, per a tota mena de famílies, i ha estat batejat com a H2. A més ha estat premiat en la categoria d’arquitectura als FAD 2020 després d’un concurs públic d’arquitectura fet l’any 2009. La promoció ha estat liderada pels arquitectes Mariona Benedito, Martí Sanz i l’estudi Herreros, i construït per l’empresa Acsa Sorigué.





D’aquesta manera l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) potencia la cohesió social, disminueix els equilibris territorials i millora la qualitat de vida dels ciutadans metropolitans.





L’IMPSOL és un dels instruments amb que compta actualment l’AMB juntament amb l’operador Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) i el Consorci Metropolità de l’Habitatge.





L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) és una entitat pública empresarial local depenent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i va néixer com a entitat urbanística especial en atenció al que preveu la legislació urbanística de l’entorn i àmbit d’actuació.





“El full de ruta en matèria d’habitatge de l’AMB es regeix segons el Pla d’habitatge assequible que l’AMB va aprovar l’abril del 2017 i que persegueix posar en venda i lloguer 1.100 habitatges protegits a l’Àrea Metropolitana de Barcelona”





SANT BOI, EXEMPLE DEL COMPROMÍS DE L’AMB EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE





Els nous habitatges ubicats a Sant Boi tornen a ser un exemple del compromís de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'Ajuntament de Sant Boi de fer front a la situació d'emergència climàtica i garantir el benestar de les generacions futures. D'aquí que la sostenibilitat hagi estat un dels eixos prioritaris de la promoció.













L'edifici H2 cobreix una necessitat d’accés a l’habitatge assequible. És un edifici de consum pràcticament zero, que redueix d’aquesta manera la petjada ecològica i minimitza les emissions de CO₂ a l’atmosfera i els residus generats durant la seva construcció i la demanda posterior d'energia per la seva incorporació de plaques solars al terrat de l’edifici.





El conjunt d'estratègies ambientals implementades han permès obtenir una Qualificació Energètica A on destaca l'increment dels aïllaments i el disseny d'un pati interior a cada franja edificada per afavorir la illuminació i la ventilació creuada que permet regular millor la temperatura en qualsevol estació. Els punts de consum d'aigua potable incorporen difusors al bany i la cuina.





La promoció inclou habitatge de tres dormitoris, de dos i d'un dormitori pensant en tota la tipologia de famílies i en les noves formes de conviure, on l'espai de la cuina esdevé un espai central de l'habitatge, obert i que afavoreix l'ús per a més d'una persona dels membres de la família.





La cuina dels habitatges ocupa un espai central com a vehicle d’interacció familiar i social.





L’edifici s’ha pensat en unitats de tres veïns amb balcons interiors que permetrà potenciar les relacions entre el veïnat com a comunitat i amb el seu entorn. Així s’afavoreix la vida comunitària en una localització que compta amb un grapat de serveis al seu voltant: un CAP, transport públic i accés a un parc on s’ubica l’edifici. Tenint especial cura en la insonorització entre habitatges.





Les promocions de l’IMPSOL pivoten sobre tres estratègies principals: la sostenibilitat, la innovació en els processos constructius i la creació de noves tipologies d’habitatge que consisteixen en la creació d’espais més amplis, eliminació de barreres i passadissos i increment de la lluminositat, que permet una flexibilització dels usos i una nova manera de viure en comunitat. Aquest fet implica una major adaptació als canvis, com l’actual pandèmia de la COVID-19, que ha demostrat la necessitat de tenir habitatges més amplis, lluminosos i amb sortides cap a l’exterior. L’edifici té fins i tot vistes privilegiades cap a l’urbs barcelonina, però està aïllat de qualsevol altre edifici del barri on s’ubica.





Cal destacar que la pandèmia està constatant la funcionalitat d’aquesta tipologia d’habitatges i que la construcció d’aquests pisos encara que la seva planificació ha estat anterior a l’actual crisi sanitària.













UN EDIFICI PENSAT PER L’ESTALVI ENERGÈTIC





Gràcies al fet que reuneix un seguit d’elements alhora, l’edifici compta amb la qualificació energètica A i s’aproxima a l’estàndard d’edificis NZEB (edificis de consum gairebé nul).

Els elements més destacats de la construcció de Sant Boi són els següents:









Sistema constructiu basat en el trencament del pont tèrmic, que evita l’entrada i la sortida tant de calor com de fred

Grans obertures a les estances principals –sales d’estar i dormitoris– per maximitzar el nivell lumínic a l’interior dels habitatges

Ús de proteccions solars: porticons a la façana

Presència de ventilació creuada: collocació de finestres als extrems dels habitatges, de manera que es genera corrent d’aire

Aparells d’alta eficiència aerotèrmica que serveixen per proveir l’edifici d’aigua calenta sanitària (ACS)

Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta









El vestíbul, que té dos accessos, un des del carrer de Baldiri Net i Figueres i l’altre des del parc, dóna accés als 79 habitatges a través d’un únic nucli central que aglutina les escales i els ascensors, des dels quals s’arriba tant a les plantes d’habitatges com a les d’aparcament.





Dels 79 habitatges, 48 són de tres habitacions, 30 de dues i 1 d’una habitació. Aquesta promoció també compta amb dos locals situats a la planta baixa, 118 places d’aparcament i 10 trasters, a més d’espais destinats a l’aparcament de bicicletes.









Es tracta d’un edifici situat enmig d’un parc de gran qualitat, també promogut per l’IMPSOL. Un espai públic, de 27.468 m2, constituït per àmplies zones verdes i pèrgoles, representatives d’aquest barri santboià amb amples zones d’ombra.

























Aquest model d’habitatges inclusius i amb perspectiva de gènere, són un exemple de les noves maneres de viure i que alhora intenta posar solucions basades en l’espai i el dret d’accés a l’habitatge sostenible i assequible al públic.





Més informació: https://www.amb.cat/es/web/habitatge/impsol/cercador/-/habitatge/ufYg9gOTMSO6/detall/152