Terrassa entra a formar part de la xarxa europea de ciutats contra el racisme impulsada per la UNESCO

Terrassa ha entrat a formar part de la Xarxa ECCAR, la Coalició Europea de Ciutats Contra el Racisme (European Coalition of Cities against Racism, en les seves sigles en anglès). Aquest matí, la regidora de Ciutadania i Convivència, Ona Martínez, ha presentat la candidatura de la ciutat, per via telemàtica, a la Comissió i ha estat valorada amb el cent per cent de vots favorables.





Aquesta comissió està impulsada per la UNESCO des de l’any 2004 per establir una xarxa de ciutats interessades a compartir experiències per millorar les seves polítiques de lluita contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia. La iniciativa compta amb el suport de l'Alt Comissionat de l'Organització de les Nacions Unides per als Drets Humans i de l'organització més gran de municipis del món, Ciutats Unides i Governs Locals (CGLU), de la qual Terrassa forma part.





D’entre els objectius de la xarxa destaca la lluita contra qualsevol forma de racisme i discriminació i la contribució en la salvaguarda i promoció dels Drets Humans i el respecte a la diversitat, així com enfortir la cooperació amb institucions i organitzacions que també estan compromeses amb la lluita contra el racisme i la discriminació i amb altres xarxes municipals europees.





LLUITA CONTRA EL RACISME





La defensa dels Drets Humans a Terrassa és un dels eixos centrals de l’acció del Govern municipal. En aquest sentit, l’Ajuntament de Terrassa incorpora en el seu Programa de Govern 2019-2023 la voluntat que Terrassa esdevingui una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia.





L'Ajuntament té una llarga trajectòria i compromís en la prevenció i l'abordatge del racisme i està entre les seves prioritats treballar en la implementació d'una estratègia per a la prevenció i l'abordatge del racisme a la ciutat, per lluitar contra la discriminació per motius d'origen nacional, ètnic, cultural i/o de creences religioses.