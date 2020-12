Els treballadors d'ambulàncies del sector privat protesten a l'Hospitalet reclamant l'equiparació de drets amb el SEM

"La mateixa feina, el mateix conveni”. Amb aquest clam, els treballadors i treballadores de les empreses privades d’ambulàncies demanen que l’administració s’assegui a negociar un pla que equipari les seves condicions laborals a les del personal del Sistema públic d’Emergències Mèdiques.





"Els treballadors del SEM fan pràcticament 300 hores menys a l'any que nosaltres o tenen dret a parar per menjar; a nosaltres no se'ns reconeix aquest dret després d'estar treballant 12 o 24 hores", explica Manuel Campañá, secretari d'organització de l'agrupació d'ambulàncies de CCOO. "També hi ha diferències econòmiques, d'horaris o en la qualitat de la formació que ens ofereixen", afegeix.





El sector del transport sanitari, que engloba més de 5.000 persones a Catalunya, fa gairebé dos mesos que està en vaga indefinida després de patir una retallada del salari en plena pandèmia. De fet, asseguren que la crisi de la Covid ha ampliat encara més les diferències de condicions laborals amb els treballadors del SEM.









Per Àlex Forcadell, membre de l'executiva d'UGT Catalunya, "els greuges s'han fet més grans en la prevenció de riscos laborals". Així, explica que "els treballadors de les ambulàncies privades atenien usuaris amb possible infecció de Covid protegits amb bosses de brossa, mentre que els companys del SEM anaven amb els millors EPIs de la Comunitat Europea".





En aquest sentit, Campañá lamenta que "des del primer dia de la pandèmia no s'ha fet cap control epidemiològic als treballadors del transport sanitari".





Des del col·lectiu també demanen que es retirin els expedients disciplinaris i les sancions que les empreses han aplicat a alguns dels treballadors en vaga.