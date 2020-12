Tremosa dubte que l'Estat inverteixi a Catalunya tot l'acordat en els PGE

El conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, s'ha mostrat escèptic amb els pressuposts generals de l'Estat (PGE) pel que fa a les inversions a Catalunya i ha posat en dubte que s'executin: "Sempre hi ha anunciades inversions que no arriben ".





En una entrevista de Ràdio 4 i La2, Tremosa ha assegurat que si bé el seu escepticisme és molt gran, sempre és bona notícia que un govern tingui pressupostos i diu entendre les posicions tant del PDeCAT, que ha votat favorablement, com de JxCat que va votar en contra.





Tremosa ha afirmat que no sap què hauria fet ell si hagués estat diputat al Congrés i ha reconegut a el Govern espanyol per iniciatives com la reactivació del Corredor Mediterrani i la proposta d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.





El conseller també ha explicat que té bona relació amb el ministre de Ciència, Pedro Duque, i amb el d'Universitats, Manuel Castells, amb el qual, al costat de l'PDeCAT, han resolt un "tema molt perillós" amb la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC) per assegurar la seva viabilitat.





SENSE AFILIAR

Preguntat per les pròximes eleccions catalanes i la seva intenció de concórrer a les primàries per Lleida, Tremosa ha afirmat que JxCat no intenta retardar perquè compta amb gent "molt potent" que els fa no témer pel resultat.





Tremosa ha assenyalat que mai s'afiliarà a JxCat perquè vol mantenir la seva "independència" com acadèmic, i ha recordat que tampoc ho va fer en el passat.