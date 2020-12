Vergés diu que Catalunya "està preparada" per vacunar al gener

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha defensat aquest divendres que l'estratègia de vacunació enfront del Covid-19 a Catalunya "està preparada" amb una previsió per vacunar entre 450.000 i 470.000 persones en el primer trimestre del 2021, entre gener i març de l'any vinent.





Ho ha explicat en roda de premsa des del Banc de Sang i Teixits de Barcelona --que emmagatzemarà en les seves ultracongeladores part de les 900.000 dosis que arribin de la compra europea conjunta-- costat del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas.





La primera etapa de l'estratègia de la vacunació anirà dirigida, a través d'equips mòbils, a residents de centres residencials i als seus treballadors, així com a professionals sanitaris d'hospitals, centres d'atenció primària (CAP), centres sociosanitaris ia persones amb discapacitat severa .





Cabezas ha argumentat que aquests són els grups d'"extraordinària prioritat" dins de l'estratègia de vacunació, que després seguirà amb una segona etapa adreçada a persones majors de 80 anys, també vulnerables al virus.





El Banc de Sang i Teixits dedicarà quatre dels seus ultracongeladors per conservar "centenars de milers de dosis" de vacunes, ha explicat Cabezas, que ha concretat que només una de les vacunes que arribarà a Espanya necessita aquestes condicions de conservació, la de Pfizer.





VACUNES "SEGURES"





Ha explicat que, segons les investigacions publicades referents a la vacuna de Pfizer --que serà la que presumiblement arribarà abans-- produeixen "un nivell d'immunitat alt" enfront del Covid-19 dues setmanes després de la segona dosi, ja que requereix dues .





A l'ésser preguntada per si la ciutadania tindrà la possibilitat de triar què vacuna reben, Cabezas ha explicat que no hi ha elements per dir si una vacuna és més eficaç en un grup poblacional o un altre de manera que "dependrà de la disponibilitat de dosis".





No obstant això, Vergés ha assegurat que les vacunes que arribaran a Catalunya són "segures" i ha advocat per trencar la reticència de certs sectors de la societat davant aquesta estratègia de vacunació del Covid-19.





Ha insistit que l'objectiu d'aquestes vacunes és prevenir la malaltia així com disminuir la gravetat i la mortalitat de la mateixa entre els pacients infectats.





IMMUNITAT DE GRUP





Així, Aragonès ha celebrat que "en pocs mesos" Catalunya avançarà en la immunitat de grup, però ha reiterat la crida a la prudència, reduir la mobilitat i la interacció social també durant aquest procés de vacunació.





Ha destacat que disposen de tot l'equipament tècnic, dels recursos humans necessaris i compten amb una "experiència dilatada" en campanyes de vacunació per la qual cosa només cal que comencin a arribar les vacunes que al seu parer serà en qüestió de setmanes.