Els Mossos incorporen 69 nous vehicles i canvien la imatge corporativa

El cap de la Comissaria General de Mobilitat, el comissari Joan Portals, ha explicat en un acte aquest divendres que "els Mossos incorporaran en les pròximes dues setmanes 69 nous vehicles, un 21% del -total de la flota", i que han canviat la imatge corporativa.





El comissari ha manifestat que la nova imatge corporativa inclou el color groc en els cotxes per a "millorar en la visibilitat i la identificació dels vehicles policials que ara podran ser reconeguts a 450 metres, i això comportarà una millora de la situació dels agents" .





Ha explicat que en la nova imatge corporativa es barregen els colors vermells, blaus i grocs perquè es basen en el patró Battenberg, que sorgeix del Regne Unit, i que utilitzen també altres policies de trànsit a nivell europeu.





El comissari ha expressat que també hi ha una inclinació de les franges laterals dels vehicles perquè segons els informes dels diferents experts, "aquesta inclinació provoca un estímul visual que ajuda a la visibilitat del vehicle, i conseqüentment, dóna més seguretat".





OPERATIVITAT





Els nous vehicles presenten "una evolució que representa l'augment de capacitat de càrrega, una major altura del vehicle i per tant, una major altura del conductor i de l'acompanyant que permet que els agents tinguin una millor visió del seu entorn", ha afegit .





Portals ha explicat també que el furgó policial ha guanyat un espai per poder fer tasques de recerca dins del furgó o controls d'alcoholèmia o drogues, i que "es passa de poder estar dues persones al seu interior a quatre, i s'ha millorat la potència i la motorització ".





Respecte les motocicletes, ha explicat que han incrementat el seu potencial i que "seran més baixes i més curtes per millorar la seva maniobrabilitat"; també incorporaran el color groc en el casc, i tots els vehicles disposaran de missatges de veu en tres idiomes i panells desplegables en diferents idiomes per poder informar a la ciutadania.





Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha remarcat que amb els nous vehicles i els nous colors "es passa de tenir una visibilitat de 100 metres com la que es tenia actualment a una visibilitat dels vehicles a 450 metres".





Sàmper ha explicat que s'ha disminuït l'impacte d'aquests vehicles a nivell de contaminació, i ha recordat que en el cos ja s'usen motocicletes elèctriques.





El conseller ha manifestat: "Aquesta necessitat de millora és i serà constant en el cos, i el fet que s'hagi, aquesta setmana, convalidat un decret amb 245 places més, ens alerta que tenim un cos que ha de créixer, que actualment està per sota dels 17.000 efectius ", i ha assegurat que el Govern està receptiu amb augmentar el nombre d'agents i millorar el servei dels Mossos a Catalunya.





MOBILITAT





El conseller, al preguntar respecte la mobilitat durant aquest pont, ha expressat que "tot i que no està prohibit sortir abans de les 22 hores de dijous, el Govern llança un missatge que amb la variació de la corba de la rt que ha començat a pujar de manera preocupant, s'ha de reduir la mobilitat perquè és un compromís de tots ".





Ha recordat que "els que ja hagin sortit no oblidin que no poden s ALIR del municipi on es trobin, perquè el confinament és municipal i qualsevol persona que s'hagi anat no ha de sortir de la vila perquè evidentment hi haurà controls policials perquè això no es produeixi ".