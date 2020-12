Una conductora ebria xoca contra un fanal a Terrassa i marxa corrent del lloc

El 112 va informar ahir, a les 15.55 h, de la col·lisió d’una furgoneta contra un fanal a Terrassa, a l’avinguda del Vallès, amb del carrer del Canigó, i que aquest havia caigut a terra a causa de l’impacte. Fins al lloc va acudir una unitat de la Policia Municipal, que va localitzar la furgoneta, i va comprovar que tenia la ITV caducada, però no al seu conductor.

















Uns testimonis van explicar que la conductora del vehicle accidentat havia sortit corrent i que semblava trobar-se sota els efectes de l’alcohol. Després d’una batuda, els agents la van localitzar al carrer de la Castellassa, amb l’avinguda del Vallès, i li van realitzar la prova d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,83 mg/l.





La conductora va ser traslladada a la Prefectura per fer les proves amb etilòmetre evidencial, amb resultats de 0,91 mg/l i 0,83 mg/l. Els agents li van interposar una denúncia per delicte contra la seguretat viària i una altra per conduir amb un vehicle amb la ITV caducada.