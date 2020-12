L'Hospitalet de Llobregat presenta el seu programa per al Nadal

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i el regidor d'Educació, Innovació i Cultura, David Quirós, han presentat aquest divendres el programa de Nadal de la ciutat, que ofereix quatre grans espais temàtics.





En un comunicat, el consistori ha detallat que aquests espais són el Circ d'Hivern, el Campament Reial, la Fàbrica de Joguines i Nadàlia, que comptarà amb la Fàbrica de Caramels i el Bosc dels Desitjos.





"Portem mesos preparant aquest programa d'activitats perquè cap nen ni nena de l'Hospitalet es quedi sense viure la il·lusió del Nadal", ha dit Marín, i ha afegit que un equip de més de 200 persones treballaran aquestes festes per donar llum al Nadal.





L'Ajuntament ha preparat un programa d'activitats descentralitzat per evitar desplaçaments i aglomeracions, amb quatre grans espais centrals de la ciutat i una cinquantena d'activitats repartides a cada barri.





Aquestes activitats s'han organitzat en col·laboració amb col·lectius d'artistes i companyies de teatre com Bipolart, Trànsit Projectes, la Industrial Teatrera i el cineasta Juan Cruz, ha destacat l'alcaldessa.





El Circ d'Hivern s'instal·larà a la plaça de la Cultura, amb artistes de trajectòria nacional i internacional, un aforament màxim de 120 persones i reserva prèvia d'entrades per a les funcions, que se celebraran els dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener a les 12 hores, i l'1 de gener a les 18.





En relació al Campament Reial, s'instal·larà al parc de les Planes del 27 de desembre al 5 de gener, de 17 a 21 hores, i estarà tancat els dies 31 de desembre i 1 de gener; mentre que la Fàbrica de Joguines estarà a Can Trinxet amb el mateix horari que l'anterior.





El parc de la Marquesa acollirà Nadàlia, on de trobarà la Fàbrica dels Caramels i el Bosc dels Desitjos, que estaran oberts del 27 de desembre al 5 de gener, de 17 a 21 hores, i tancats els dies 31 de desembre i 1 de gener, en espectacle que dura uns 15 minuts.





REIS D'ORIENT





A més, la rambla de la Marina acollirà la Fira de Nadal i Reis i l'edifici de l'Harmonia del Museu de l'Hospitalet tindrà la XXVIII Mostra Pessebrista de l'Hospitalet, que es podrà visitar de l'17 de desembre al 6 de gener.





La tradicional arribada dels Reis d'Orient està assegurat, però aquest any no passejaran pels carrers la tarda del 5 de gener, sinó que es podran veure a partir de les 19 hores a la Televisió de l'Hospitalet o connectant via 'streaming' a LHDigital i al Facebook de l'Ajuntament.