Retarden l'estrena de 'Yerma', de Rafael Amargo, per demà i es cancel·la la funció d'avui

La productora de l'espectacle 'Yerma', protagonitzat pel ballarí Rafael Amargo, i el Teatre La Llatina han acordat que l'estrena de l'obra es retardi fins aquest dissabte 5 de desembre a les 18.00 hores.





És per això que la funció que estava prevista per a aquest divendres a les 20.00 hores queda finalment suspesa i el teatre ha informat que aquells que tinguessin entrades per a aquesta, podran canviar-les per bitllets per a un altre dia o demanar una devolució de l'import.