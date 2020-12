L'OMS alerta: "La pandèmia encara té un llarg camí per recórrer"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat que la pandèmia del Covid-19 "no ha acabat", tot i el desenvolupament de les vacunes, assenyalant que encara "molts països" tenen un nivell "important" de transmissió de virus.













En roda de premsa, Tedros ha mostrat la seva preocupació per la "creixent" percepció que existeix sobre que la crisi sanitària està finalitzant, insistint que hi ha una "gran pressió" hospitalària, en les unitats de cures intensives i entre els professionals sanitaris.





"A Europa alguns països han reduït la incidència de virus a través de mesures molt restrictives que han limitat el contacte de les persones. No obstant això, quan aquestes mesures s'aixequen és important que els ciutadans segueixin protegint per garantir que no es torna a produir un augment dels casos ", ha assenyalat el director general de l'OMS.





En aquest sentit, ha insistit que la pandèmia té encara un "llarg camí que recórrer", assegurant que les decisions que adoptin els governs i els seus ciutadans en els propers dies determinaran tant el curs de virus a curt termini com la forma en què acabarà la pandèmia.





Dit això, i pel que fa a les vacunes, Tedros ha reiterat la necessitat que es distribueixin de forma equitativa a tot el món i ha demanat als països que realitzi una avaluació sobre les capacitats per tal de poder subministrar la vacuna entre la seva població.





"A més de garantir que el subministrament, la fabricació, la logística i els fons estiguin al seu lloc, és important assegurar-se que els líders es comuniquin amb les seves poblacions sobre la importància de la vacunació del Covid-19 i sobre com i on obtenir-la" , ha postil·lat el director de l'organisme de Nacions Unides.





De la mateixa manera s'ha pronunciat el director d'Emergències Sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Michael Ryan, que ha comentat que encara que hi hagi vacuna seguiran produint-infeccions i morts per Covid-19.





"Estic satisfet que comencin a existir vacunes, però això no vol dir que s'hagi de vèncer el Covid-19. Els països tindran una eina excel·lent, però en si les vacunes no seran les que acabin amb la pandèmia, pel que és necessari incorporar-les en una estratègia de salut pública eficaç ", ha postil·lat Ryan, per reiterar que quants més casos hi hagi en un país" més risc hi ha que el virus es propagui a altres zones ".





Per això, ha demanat als ciutadans que segueixin complint les mesures que han demostrat ser eficaços com, per exemple, la distància social, el rentat freqüent de mans, la ventilació dels espais tancats i l'ús de les màscares.





"Els propers mesos seran difícils i tot dependrà dels nostres accions, però cal tenir paciència i fer el possible per protegir-nos a nosaltres i als altres. Fins i tot en els països en què s'ha controlat la transmissió necessitaran seguir complint les normes per no tornar al mateix lloc en el qual ens situem a la primavera ", ha recalcat en la roda de premsa l'epidemiòloga de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) Maria Van Kerkhove.





Finalment, els membres de l'OMS han destacat la importància que, quan estiguin disponibles les vacunes contra el Covid-19, els ciutadans es vacunin i no es vegin "intoxicats" per informacions "falses" sobre les mateixes.