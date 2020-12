La incidència del Covid segueix baixant a Espanya

Les comunitats autònomes han notificat aquest divendres al Ministeri de Sanitat 8.745 nous casos de COVID-19, 4.372 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Això suposa una xifra inferior respecte als 10.853 del mateix dia de la setmana anterior.













La xifra global de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.684.647 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 231, enfront de 240 ahir i 307 el divendres passat, amb un total de 108.684 positius en les passades dues setmanes.





Dels 4.372 diagnòstics d'ahir, 293 s'han produït a Andalusia, 250 a Aragó, 229 a Astúries, 116 a Balears, 152 a Canàries, 151 a Cantàbria, 102 a Castella-la Manxa, vuit a Castella i Lleó, 693 a Catalunya , set a Ceuta, 194 a Comunitat Valenciana, 145 a Extremadura, 344 a Galícia, 1.058 a Madrid, nou a Melilla, 60 a Múrcia, 82 a Navarra, 438 al País Basc i 41 a La Rioja.





En l'informe d'aquest divendres s'han afegit 214 noves morts, en comparació amb els 254 d'ahir i 294 de divendres passat. En l'última setmana han mort 952 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya. Fins 46.252 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d'acord amb les dades recollides pel Ministeri.





Així es distribueixen per comunitats autònomes les 952 morts amb data de defunció en l'última setmana: 205 a Andalusia, 65 a Aragó, 118 a Astúries, tres a Balears, set a les Canàries, 20 a Cantàbria, 44 a Castella-la Manxa, 123 a Castella i Lleó, 30 a Catalunya, una a Ceuta, 106 a Comunitat Valenciana, 39 a Extremadura, 59 a Galícia, 31 a Madrid, tres a Melilla, 17 a Múrcia, 23 a Navarra, 40 a País Basc i 18 a La Rioja.





Actualment, hi ha 12.552 pacients ingressats per COVID-19 a tot Espanya (13.063 ahir) i 2.371 a UCI (2.440 ahir). En les últimes 24 hores, s'han produït X ingressos (1.131 ahir) i X altes (1.543 ahir). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 1.088 per cent (10,53% ahir) i en les UCI al 1.500 per cent (25,28% ahir).





En els últims set dies, fins 2.756 persones han precisat d'hospitalització per COVID-19, 195.962 en el còmput global de la pandèmia: 455 a Andalusia, 204 a Aragó, 255 a Astúries, 37 a Balears, 79 a les Canàries, 45 a Cantàbria , 112 a Castella-la Manxa, 296 a Castella i Lleó, 158 a Catalunya, sis a Ceuta, 381 a Comunitat Valenciana, 67 a Extremadura, 219 a Galícia, 222 a Madrid, set a Melilla, 88 a Múrcia, 43 a Navarra , 42 al País Basc i 40 a La Rioja.





Així mateix, 210 persones han ingressat en unitats de cures intensives (UCI) en l'última setmana (16.573 des que el virus va arribar a Espanya): 29 a Andalusia, 22 a Aragó, 14 a Astúries, dos a les Balears, 14 a les Canàries, dues a Cantàbria, 10 a Castella-la Manxa, 20 a Castella i Lleó, quatre a Catalunya, 34 a Comunitat Valenciana, quatre a Extremadura, 22 a Galícia, set a Madrid, un a Melilla, 14 a Múrcia, tres a Navarra, quatre a País Basc i quatre en la Rioja.