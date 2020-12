Espanya és el país amb l'esperança de vida més alta de la UE i el tercer del món

L'esperança de vida al néixer a Espanya l'any 2018 va ser de 83,3 anys (80,4 en homes i 86,1 en dones), la més gran registrada entre els països de la Unió Europea i la tercera a nivell mundial, només superada pel Japó i Suïssa, segons l'informe 'Esperances de vida a Espanya, 2018', publicat pel Ministeri de Sanitat.













No obstant això, i si s'examina el conjunt de la sèrie històrica de l'informe, s'ha produït una reducció de l'increment de l'esperança de vida al néixer en els últims anys. I és que, si entre els anys 2006 i 2012 l'esperança de vida al néixer va créixer 1,7 anys, entre els anys 2012 i 2018 només ha augmentat 0,5 anys.





En concret, l'esperança de vida al néixer el 2018 va variar moderadament entre les comunitats autònomes, situant-se entre 81 anys a Ceuta i Melilla, davant els 85,4 anys registrats a la Comunitat de Madrid, als 84,4 a Navarra, en els 84,2 a Castella i Lleó i als 84 anys al País Basc.





Per la seva banda, al costat de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, Andalusia, amb 81,9 anys, Canàries, amb 82,5, i Extremadura, amb 82,7, van ser les comunitats que van tenir una menor expectativa de vida al néixer a 2018.





Pel que fa a esperança de vida a l'edat de 65 anys a Espanya l'any 2018, l'informe publicat pel departament que dirigeix Salvador Illa assenyala que es va situar en els 21,4 anys (19,3 en homes i 23,4 en dones ). Respecte a l'any anterior, aquesta esperança de vida va augmentar 0,1 anys en el conjunt de la població i, especialment, entre les dones (4,1 anys més que els homes).





Per comunitats autònomes, l'esperança de vida als 65 anys el 2018 va augmentar en la majoria de les comunitats autònomes, si bé Madrid ha estat la que va registrar més anys (23,1), seguida de Castella i Lleó, amb 22,2 anys , i País Basc i Navarra, totes dues amb 22,1 anys. Per contra, les que menys van ser Ceuta i Melilla (15 anys), Andalusia (20,2 anys), Extremadura (20,8 anys) i Múrcia (20,9).





79,2 ANYS DE VIDA SALUDABLE





D'altra banda, l'informe ha posat de manifest que els anys de vida saludable al néixer a Espanya l'any 2018 van ser 79,2 (76,9 en homes i 81,5 en dones), el que no va suposar cap canvi respecte a l' any anterior.





L'any 2018, les dones espanyoles van esperar viure, des del naixement, 4,5 anys de vida saludable més que els homes. Aquesta diferència a favor de les dones s'observa en el conjunt de el període d'estudi, si bé s'ha reduït lleugerament des de 2006, any en què era de 5,6 anys.





Ara bé, l'any 2018, el 95,1 per cent dels anys d'esperança de vida van ser viscuts lliures d'incapacitat, un percentatge que va ser lleugerament més gran en els homes que en les dones. A més, entre 2006 i 2018, el percentatge d'anys viscuts sense limitació es va mantenir relativament constant, sense grans variacions al llarg de el període d'estudi.





No obstant això, els anys viscuts amb limitació severa van passar de 3,7 el 2006 a 4,1 el 2018. Aquesta evolució desfavorable en el nombre d'anys viscuts amb limitació es va observar tant en homes (en què va passar de 3,2 a 2006 a 3,5 en 2018) com en dones, en les que va variar, durant aquest mateix període, entre 4,3 i 4,6.





Per comunitats autònomes, els anys de vida saludable al néixer van variar moderadament entre els 81,6 anys de País Basc i Aragó, que al costat de les Balears (81,5) i Castella i Lleó (81,3) van ser les comunitats autònomes amb major nombre d'anys de vida saludable en 2018; i els 75,6 anys de Múrcia, que al costat de Ceuta i Melilla (76,2) i Andalusia (76,3) van ser les comunitats amb menor nombre d'anys de vida saludable al néixer.





Així mateix, entre 2006 i 2018, els anys de vida sense limitació d'activitat van augmentar en totes les comunitats autònomes, excepte a Andalusia, si bé aquest increment va variar de forma important. En concret, Balears, amb un increment de 5,4 anys, seguida de Galícia i Ceuta i Melilla, totes dues amb una augment de 4,6, van ser les comunitats on els anys de vida saludable créixer més des de 2006; mentre que Cantàbria, amb un augment de 0,3 anys, Múrcia, amb 0,7, i Astúries, amb 0,8, van ser on els anys de vida saludable créixer menys entre 2006 i 2018.





Als 65 anys, els anys de vida saludable a Espanya en l'any 2018 van ser 18,7 anys (17,3 en homes i 19,9 en dones). A el mateix temps, el 2018, en comparació amb l'any 2006, els anys de vida sense limitació a partir dels 65 anys d'edat van augmentar un any en el conjunt de la població espanyola.





Finalment, l'informe ha mostrat que l'any 2018, al voltant del 87 per cent dels anys d'esperança de vida des de l'edat de 65 anys van ser viscuts sense limitació d'activitat, especialment els homes.





No obstant això, entre 2006 i 2018, el percentatge d'anys viscuts sense limitació es va reduir lleugerament, passant del 88 per cent al 87 per cent. Aquesta reducció es va observar tant en els homes, en què el percentatge va passar de 90,4 per cent a 89,6 per cent, com en les dones, en les que va variar entre el 86,9 per cent i el 85,2 per cent.





El nombre d'anys de vida saludable als 65 anys va augmentar en 2018 en relació a 2006 en totes les comunitats autònomes excepte a Andalusia, Astúries i Cantàbria, en què es va registrar un lleuger descens en el període d'estudi. Aquest descens observat en aquestes tres comunitats autònomes s'ha de molt probablement a un augment en la prevalença de limitació d'activitat entre 2006 i 2018, ja que l'evolució de l'esperança de vida als 65 anys d'edat entre aquests mateixos anys va ser favorable a les dues comunitats.