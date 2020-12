La guia definitiva de remeis fake per a no contagiar-se de Covid-19

El mètode a seguir per evitar contraure el Covid-19 és clar: mascareta, distància i rentat de mans. Segons la comunitat científica, mentre no aparegui un medicament o una vacuna que protegeixi la població, aquest és l'únic procediment que pot assegurar que una persona eviti contraure el virus. No obstant això, l'aparició de la malaltia ha vingut acompanyada amb la proliferació de il·luminats que donen consells sanitaris sense haver aconseguit superar la secundària, de manera que l'Organització Mundial de la Salut s'ha vist obligada a publicar una llista on intenta desmentir molts dels mites que ronden al voltant d'aquesta malaltia.





Molts lectors es duran les mans al cap al saber els mètodes que fa servir gran part de la població per prevenir el Covid, per ser absurds i per no tenir sentit, però no serà la primera vegada que l'ésser humà s'obstina a creure en alguna cosa surrealista . En aquest sentit, l'OMS s'ha vist obligada a desmentir teories com que afegir pebrot picant a la sopa o altres menjars prevé o cura el COVID-19; tampoc el polvoritzar lleixiu o altres desinfectants sobre el cos o introduir-los en l'organisme tampoc protegeix contra el virus i "pot ser perillós", tot i que Trump ho recomanés en el seu moment; tampoc el exposar-se al Sol o a temperatures superiors als 25ºC prevé la malaltia per coronavirus SARS-CoV-2, malgrat que alguns ho pensin.





De la mateixa manera, adverteix de contenir la respiració durant 10 segons o més sense tossir o sentir molèsties no significa que no es tingui la malaltia per coronavirus COVID-19 o qualsevol altra malaltia pulmonar; i argumenta que ni banyar-se en aigua calenta, ni esbandir-se regularment el nas amb sòl fisiològic prevenen de la infecció pel nou coronavirus.





El catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Navarra i epidemiòleg Miguel Ángel Martínez González va enumerar en una entrevista amb Infosalus les 5 coses que la gent creu que el protegeixen enfront de la SARS-CoV-2 i tampoc ho fan:





1.- S'han difós vídeos que feien propaganda de la vitamina C com a tractament o prevenció de la infecció. No és cert, ja que no hi ha cap eficàcia demostrada per als suplements de vitamina C.





2.- Diu que igualment s'ha parlat de la 'alcalinització de el sistema immunològic' a força de consumir una barreja de llimona i de bicarbonat. "No té cap fonament científic". assegura.





3.- Segons la seva opinió, "no podia faltar l'interessant missatge (pels productors de vi, no per a la salut pública, per descomptat), que el consum moderat de vi seria positiu per prevenir aquesta malaltia, perquè el virus no pot sobreviure en el vi ". Afirma que és "absolutament fals ".





4.- Ni les temperatures molt baixes ni la neu maten el coronavirus.