Unes 300 persones protesten davant presons a Barcelona i Figueres per la decisió de TS

Un centenar de vehicles i unes 200 persones convocats per l'ANC s'han desplaçat aquest divendres a partir de les 18.30 hores, des d'onze punts de Barcelona, per protestar contra la revocació del tercer grau dels líders independentistes presos, i sobre les 19 hores han arribat cinc columnes de cotxes a la presó de Wad-Ras.













Davant de la presó de Wad-Ras s'han concentrat els manifestants mobilitzats a l'espera de l'arribada de l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell per reingressar a la presó amb banderes independentistes i cridant consignes com 'Llibertat presos polítics'.





A la mateixa hora, prop d'un centenar de persones també s'ha concentrat a les portes de la presó de Puig de les Basses, a Figueres (Girona), on s'ha fet una marxa de vehicles convocada per l'ANC des de diverses localitats gironines, a l'espera que l'exconsellera Dolors Bassa acudeixi per entrar a la presó.





ELISENDA PALUZIE





La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha valorat que la decisió del Suprem de revocar la semillibertat dels nou condemnats pel procés sobiranista és "un episodi més de repressió política".





En unes declaracions als mitjans davant la presó de dones Wad-Ras de Barcelona, ha indicat que "és evidentíssim que el dret penitenciari quan s'analitza, dóna beneficis penitenciaris i té en compte qüestions com la socialització, que evidentment compleixen" els presos.





Paluzie ha preguntat irònicament: "Com vols rehabilitar haver organitzat un referèndum d'autodeterminació que és un acte democràtic ?, Com pretenen rehabilitar haver fet una declaració d'independència parlamentària democràtica des d'un Parlament democràtic ?, això no és rehabilitable perquè són actes polítics" .





La presidenta de l'Assemblea ha manifestat que "tota aquesta causa és una causa de repressió i criminalització", i ha agraït a totes les persones que s'estan manifestant constantment i donen suport als líders independentistes presos, i ha ratificat que el seu objectiu és seguir treballant per aconseguir la independència.