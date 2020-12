Illa estima que al voltant de maig i juny puguin estar vacunades entre 15 i 20 milions de persones a Espanya

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, estima que, al voltant dels mesos de maig i juny, podrien estar vacunades contra el Covid-19 entre 15 i 20 milions de persones a Espanya. A més, ha explicat que aquest mateix divendres hi ha una primera reunió "operativa" entre els coordinadors de cada comunitat autònoma en matèria de vacunació contra el coronavirus i l'equip del Ministeri, amb l'objectiu d'anar "ajustant al detall" tots els aspectes perquè quan arribin les primeres dosis es distribueixin "ràpidament".





Illa ha fet aquestes manifestacions a Sant Sebastià, on ha ofert una roda de premsa, al costat del delegat de Govern a Euskadi, Denis Itxaso, a la subdelegació de Govern a Guipúscoa, després de visites les instal·lacions de l'empresa Viralgen, que participa en la producció de la vacuna del Massachusetts General Brigham Hospital i la Universitat de Harvard contra el covid-19.





En la seva compareixença, després de recordar que el 22 de setembre les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat van decidir posar-se a treballar en un pla de vacunació, ha explicat que aquest pla inclou tres etapes i, en la primera d'elles, dels 15 grups de població que s'han analitzat, quatre d'ells, que totalitzen uns dos milions i mig de persones, seran vacunats.





En concret, són les persones que estan en residències de gent gran, els professionals sanitaris que les atenen, els que "estan en primera línia", i els grans dependents.





Illa, "d'acord amb els contractes que ha signat la Comissió Europea dels que Espanya és partícip", creu que al gener i febrer es podrà cobrir aquesta primera etapa i estima que, a principis de gener, es començarà amb la campanya de vacunació , tot i que encara no hi ha "una data concreta". "El que puc garantir és que Espanya estarà preparada perquè, quan arribin les primeres dosis, les puguem començar a administrar", ha apuntat.





En aquesta línia, ha detallat que aquest mateix divendres hi ha una primera reunió "molt operativa" entre els coordinadors de cada CCAA en matèria de vacunació covid-19 i l'equip del Ministeri de Sanitat, amb l'objectiu d'anar "ajustant al detall" tots els aspectes perquè quan arribin les primeres dosis es distribueixin "ràpidament".





Pel que fa al possible retard pels problemes de Pfizer per a la producció de la vacuna, Salvador Illa ha recordat que hi ha uns contractes signats de la Comissió Europea amb la farmacèutica i uns compromisos de subministrament i "si hi ha novetat en aquest sentit es veurà aquí".





El ministre, que ha apuntat que les dosis de vacunes arribaran de manera "progressiva" per part de totes les companyies i "no totes de cop", ha precisat que la previsió és que, al voltant del mes de maig i juny, entre 15 i 20 milions de persones a Espanya puguin estar vacunades a Espanya.





Tot i això, ha indicat que hi ha dos "condicionants", la primera, que les vacunes siguin autoritzades per l'Agència Europea del Medicament en dates pròximes, i la segona, la "lliurament efectiu de dosis" per part de les companyies.





Així mateix, davant "una certa carrera amb banderilles nacionals per veure qui autoritza abans", ha assegurat que Europa va a administrar només les vacunes que siguin "segures i eficaces" i ho va a fer l'Agència Europea del Medicament "sense cap tipus de pressió , més que la d'analitzar les dades dels científics que garanteixin que tota vacuna que subministri és segura, no genera contraindicacions, i immunitza contra el virus ".





Per tant, ha advertit que van a fer front a aquells que "menteixin dient que les vacunes no són segures" perquè les vacunes "salven vides". "En aquesta història poquets acudits i menys bromes", ha emfatitzat.





"FAMILIARS"





Preguntat pels comentaris sobre la definició del terme "persona propera" en les mesures establertes, Illa ha assegurat que el Govern "té l'obligació de tractar la ciutadania espanyola com es mereix, com a adulta i responsable". "No només perquè ho és sinó perquè ho ha demostrat" amb els "canvis quotidians" que s'ha hagut d'afrontar des del mes de març, ha afegit.





"Aquest Nadal hem acordat que la ciutadania no es mou de casa, però té dret, si compleix amb les recomanacions sanitàries, de reunir-se amb els seus éssers estimats en grups de menys de 10, a la unitat familiar, i les relacions familiars d'avui no són només les tradicionals que coneixíem, hi ha vincles que no estan establerts en una relació familiar clàssica ", ha asseverat, al temps que s'ha mostrat convençut que" la gent ho entén perfectament i el complirà exemplarment ".





El ministre ha insistit, però, que el covid-19 "va amb tots" i si una persona "no fa servir mascareta i fa el que li dóna la gana", no només es perjudica a ella mateixa sinó que pot fer-ho també a " un ésser estimat ". Segons la seva opinió, "el millor control que hi ha és la pròpia responsabilitat de la ciutadania que l'ha entès".





CAMPANADES





Respecte a la decisió de Madrid de prohibir la celebració de les campanades a la Porta de Sol, ha assenyalat que són decisions que "van en la línia de l'acord" adoptat entre les comunitats i ha apuntat que estava "convençut que això seria així" . "Cal anar amb molt de compte. Aquest mes de desembre i en aquest Pont ens el juguem. Cal quedar-se a casa", ha insistit.





Illa ha reiterat l'advertència que si no es tenen en compte les recomanacions fetes per les autoritats sanitàries i no es va amb compte amb els contactes "creixeran dels casos", com ha passat, per exemple, als EUA amb la celebració d'Acció de Gràcies.