Lleida encén les llums de Nadal

El primer tinent d’alcalde, Antoni Postius, ha presidit l’encesa de les llums de Nadal, que enguany ha tingut lloc a les places Sant Francesc i Ricard Viñes, un acte al qual ha assistit una nodrida representació de regidors de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Lleida, representants de les associacions de comerciants de l’Eix i la Zona Alta, així com de nens i nenes, acompanyats dels seus pares. Dos d’ells han estat els encarregats de prémer el botó amb el qual s’ha il·luminat els principals carrers de la ciutat.





En total s’han instal·lat 35 km de fil lluminós de diferents formats entre la ciutat de Lleida, Sucs i Raimat, 35 quilòmetres. Cal assenyalar que tota la il·luminació és en format LED de baix consum.





Del total de motius d’il·luminació nadalenca, l’entorn del riu se n’emporta més de 5 km, en els quals s’han col·locat 10.000 bombetes leds, una cada mig metre. En aquesta zona, s’han de sumar els 14 estels 3D de la passarel·la i 10 motius nous al Pont Vell.





Tota la resta de ponts de la ciutat comptaran també amb motius nadalencs





En un altre ordre, s’ha descartat la col·locació d’arbres de Nadal (avets tallats) i, en canvi, s’il·luminen arbres (vius i autòctons) que es troben en diferents punts de la ciutat. Seran 48 en total, per exemple: 12 palmeres a la plaça Cervantes, 19 arbres a Rambla Ferran, 1 arbre a Sucs i un altre a Raimat, 5 arbres a la plaça Escorxador i uns altres a la Plaça Santa Magdalena, la Porta del Lleó (Seu Vella), la plaça de les Missions i l’avinguda Rovira Roure.





Enguany s’ha tingut especial vetlla per les zones comercials, tant l’Eix Comercial com la Zona Alta (7.200 leds en 42 garlandes) així com per la resta de zones amb major activitat comercial dels barris: La Bordeta suma a la plaça Sant Jordi un arbre, que s’ill·umina davant del local social; Magraners afegeix motius als fanals i també als carrers; Balàfia concentra la il·luminació als carrers i 4 cortines de llum a la zona del Centre Cívic; Pardinyes il·lumina un arbre amb 1200 leds, a més de guarnir la façana del local social del barri i la rambla; Cappont suma nova il·luminació a l’avinguda de Doctora Castells, mentre que des de la Regidoria de Comerç també s’ha atès la petició del barri del Secà, amb llums repartides en 200 metres de garlanda. Dins del centre de la ciutat, hi ha noves garlandes al carrer Cavallers i nuclis estratègics del Centre Històric.





Una novetat d’enguany la dona el barri de la Mariola, ja que, a iniciativa dels veïns i veïnes, les entitats i el Pla de Dinamització Comunitària es fan tallers en què s’elaboren diferents motius d’il·luminació nadalenca. Hi estan participant més de 500 persones del barri, entre centres educatius de tot nivell, la llar de Sant Josep i el centre cívic.





Fins ara, la Paeria pagava els consums d'aquestes instal·lacions. Aquest any, també participa econòmicament en els processos d'instal·lació i desmuntatge que fins ara assumien, íntegrament, les associacions de comerciants.





Abans de l’encesa de llum, el grup la Xaranga Bsumeta, ha ofert un aperitiu musical nadalenc.