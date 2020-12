Batet qualifica de "positiu" l'acord amb ERC i Bildu per als Pressupostos

La presidenta de Congrés, la socialista Meritxell Batet, considera que l'aprovació aquesta setmana dels Pressupostos Generals de l'Estat donarà una major "solidesa" i "perdurabilitat" a Govern i veu "positiu" que forces com Esquerra Republicana (ERC) o Bildu, la legitimitat ha defensat, els hagin donat suport.













En una entrevista amb el programa 'Parlament' de RNE, Batet ha celebrat que els comptes públics hagin aconseguit tirar endavant perquè el país no podia continuar amb uns comptes "desfasades" sinó que necessitava "amb urgència" uns pressupostos per donar resposta a la crisi sanitària, social i econòmica que ha comportat el coronavirus.





"Sense uns pressupostos és molt difícil que un Govern comenci a caminar de manera sòlida i d'aplicar el seu programa", ha assenyalat Batet, qui augura que l'aprovació de el projecte pressupostari facilitarà una legislatura llarga a el donar "una major solidesa i perdurabilitat a el Govern" que comparteixen el PSOE i Unides Podem.





Batet ha posat en valor, a més, que els comptes hagin estat aprovades amb una majoria "àmplia" i ha titllat de "positiu" que determinades forces, com Esquerra Republicana (ERC) o Bildu, els hagin donat suport, el que, segons la seva opinió , "no ha de condicionar ni ser objecte de cap tipus de valoració".





Això sí, ha volgut deixar clar que tots els diputats de Congrés estan legitimats per ser-hi i que, tot i els "abismes ideològics", tots han de "respectar". En aquest sentit, ha aplaudit que aquesta setmana la portaveu parlamentària de Bildu, Mertxe Aizpurua, participés en l'homenatge que el Congrés va rendir a l'exministre socialista Ernest Lluch, assassinat per la banda criminal ETA.





La tercera autoritat de l'Estat confia que l'aprovació dels pressupostos comporti una baixada de la tensió i la crispació al Congrés. Pensa que és "molt bo" que cadascú defensi amb convicció i contundència les seves posicions però "sense faltar a el respecte, sense insultar i sense utilitzar paraules gruixudes o expressions desafortunades".





"Jo no tinc cap dubte que això es produirà", ha expressat Batet, que considera que els seus senyories, que han de ser "exemplars" per a la ciutadania, aniran interioritzant quin és el seu paper al Congrés.





La presidenta de Congrés també s'ha referit a alguns dels 'deures' que han quedat pendents de resoldre en aquest 2020, com és la renovació de diverses institucions, com el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), el mandat va caducar fa més de dos anys.





Referent a això, ha dit que espera que el 2021 els grups parlamentaris compleixin amb la seva obligació de renovar-les, com així ho estableix la Constitució, perquè considera que és "bàsic" que totes les institucions de l'Estat funcionin "amb absoluta normalitat" i tinguin " plena legitimitat ".





"No és bo que la renovació de les institucions no compleixin amb el mandat constitucional", ha insistit Batet, qui s'ha mostrat convençuda que per al pròxim any aquest assumpte quedarà resolt.