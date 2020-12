Un estudi mostra que l'alcohol bloqueja la substància química que ens permet prestar atenció

Investigadors del Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Texas a San Antonio (Estats Units) han evidenciat que una química cerebral pot contribuir a que els bevedors tinguin dificultats per prestar atenció mentre estan sota la influència.













"Quan volem enfocar-nos en alguna cosa, o quan ens aixequem d'una cadira i ens tornem actius, el nucli del tronc cerebral allibera una substància química anomenada norepinefrina. L'exposició aguda a l'alcohol inhibeix aquest senyal al cervell", explica Martin Paukert, autor principal de la feina, que s'ha publicat a la revista 'Nature Communications'.





Quan es necessita atenció per a una tasca, la norepinefrina és secretada per una estructura cerebral anomenada locus coeruleus. Anteriorment, els científics no entenien bé el que passa després, però aquesta investigació ha demostrat que la norepinefrina s'adhereix a receptors en les cèl·lules anomenades glia de Bergmann.





Les glias de Bergmann són astròcits (cèl·lules cuidadores o de suport) en el cerebel, una regió propera al tronc cerebral. "Fins on sabem, aquest treball és la primera descripció que la norepinefrina en els mamífers s'uneix directament als receptors de la glia de Bergmann i els activa a través de l'elevació del calci", explica Paukert.





Els investigadors es van centrar en la glia de Bergmann però també van demostrar que el mateix fenomen ocorre en els astròcits corticals. "El més probable és que l'activació del calci dels astròcits dependents de la vigilància s'inhibeixi a tot el cervell per la intoxicació alcohòlica aguda", assenyala l'investigador.





Les persones sota la influència de l'alcohol perden l'equilibri quan caminen. Els investigadors esperaven trobar que la inhibició de l'augment de calci en la glia de Bergmann també explicaria això. Però no va ser així. "L'elevació de calci en la glia de Bergmann no és crítica per a la coordinació motora, el que és una cosa sorprenent perquè el cerebel és clàssicament conegut pel seu paper en el control motor. No obstant això, els nostres troballes estan en línia amb els suggeriments actuals de que el cerebel també juga papers crítics en les funcions no motores, i que els astròcits no només donen suport al manteniment bàsic del cervell, sinó que poden participar activament en la funció cognitiva ", explica Paukert.