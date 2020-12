Els belgues hauran de celebrar el Nadal al jardí i sense fer servir el lavabo

Bèlgica ha estat un dels països més castigats per la Covid-19 en la segona onada, reportant la taxa de morts per càpita més alta del món. Aquesta situació ha provocat que les autoritats es vegin obligades a prendre fortes mesures restrictives per frenar la pandèmia, donant lloc a un dels nadals més peculiars d'Europa.





Els belgues tindran permès fer reunions familiars, encara que només podran assistir-hi un màxim de quatre persones. A més, només se'ls permet reunir-se a l'aire lliure sense coincidir en cap moment en un espai interior --ni tan sols es pot creuar una casa ràpidament per accedir al jardí--. Per aquest motiu, només els que disposin d'una casa que no estigui adossada i a la qual es pugui accedir pel jardí podran tenir convidats a casa.





"No se'ls permet passar primer per un espai interior, perquè llavors hi ha el risc que moltes persones estiguin juntes en un espai petit", va dir dilluns la ministra de l'Interior, Annelies Verlinden, a Het Laatste Nieuws.





Però les restriccions no acaben aquí. En cas de disposar d'una casa no adossada i per tant, tenir la possibilitat de convidar a més persones, l'amfitrió només podrà triar a un dels convidats perquè faci servir el bany. "Llavors, si realment has d'anar al bany, no hi haurà res més que fer que tornar a casa ", va explicar un membre de Govern a Brussels Times.





ELS COMPANYS DE MIMS

Malgrat aquestes regulacions tan estrictes, el Govern belga entén que els ciutadans necessiten seguir tenint interaccions socials, pel que ha aprovat el sistema de "company de mims", mitjançant el qual cada belga pot escollir a una persona de confiança que podrà accedir al seu domicili i tenir contacte físic.





A les famílies que conviuen en un mateix domicili, cada membre pot tenir al seu "company de mims", encara que mai poden concidir dos dels seleccionats a la llar. En el cas de la gent que viu sola, poden tenir dos companys de mims encara que, com en el cas anterior, només es pot coincidir amb un dins del domicili.