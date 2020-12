Federico Jiménez Losantos càrrega contra el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez

En una entrevista a el medi El Independiente , entre altres coses, Losantos afirma que "el comunisme és més perillós que el coronavirus, perquè per al coronavirus hi ha vacuna, pel comunisme encara no s'ha trobat. La gent recau, els països recauen i mai es recuperen "afegint que" el problema més gran de l'comunisme a Espanya és que ni tan sols es parla de comunisme. es parla de populisme radical, de sobiranisme ... i no. ETA és un partit comunista i Podem és un partit comunista. Un un partit comunista, terrorista i separatista i l'altre terrorista, veneçolà, creat a Veneçuela i que compta amb l'experiència de 20 anys de col·laboració amb un règim genocida i criminal " .









Un informe denuncia que s'han produït 18.093 execucions extrajudicials a la Veneçuela de Maduro

























Preguntat pel presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, afirma Losantos "c reu que és un noi de Badalona que no assumeix la seva condició de xarnego. Creu que per ser d'esquerres deixaran de tractar-lo com a el servei. No entén que a Catalunya sempre seran els murcians els xarnegos, perquè no hi ha lloc més racista que Catalunya en concret que Barcelona. Aquest ha nascut en un microcosmos que és Badalona i creu que això és Catalunya ... no home no, això és la porta de l'servei. Com ara és milionari doncs es fa comunista que és el que ha de fer tot milionari per seguir sent-ho ".





I afegeix que li agrada la informació rosa perquè "aquí la crònica rosa és un fenomen molt graciós que està en el límit de la xafarderia però no és ofensiu, no matarà. De tant en tant si ... Com amb la Pantoja ... Però és igual la Pantoja sempre ressuscita. a més, tenim molt d'humor, és un alleujament necessari, enlloc es fan més acudits que en un país comunista ".





PODEM DOMINA A EL PSOE AL GOVERN





I afegeix Losantos "la gent creu que Podem són uns 'profesorcitos' de chichinabo que de sobte han donat un cop de pilota amb la política i no és veritat. Són professionals de la revolució. Són profesorcillos de chichinabo en termes intel·lectuals, però políticament és gent molt preparada. a punt més en la millor 'oficina' de l'crim totalitari, que és Veneçuela ".





Preguntat sobre l'actual president Pedro Sánchez, Losantos no es va per la branques per a ell, en el seu últim llibre "és el clàssic idiota que, com ha passat en tots els països que han estat comunistes, sempre han tingut un ximple que es creia que podia dominar als comunistes. Ells tenen un projecte i tu estàs fent surf l'onada. a Espanya comença a adonar-se ara la gent que el Govern és un Govern comunista amb un president socialista ".





I admet el periodista sense embuts que "Esglésies i Otegi són molt més intel·ligents que Sánchez. Ell serà un xulo, més alt, i més maco, però no els arriba a la sola de la sabata als altres. Tenim un narcís dirigit per escorpins de veritat. ni Sánchez ni el PSOE sobreviuran a el projecte comunista. Ells no s'adonen que són simplement els que posen els càrrecs i els vots a el servei d'un projecte que no és el seu ".





EN DOS ANYS ESPANYA ES CONVERTIRÀ EN UNA REPÚBLICA CONFEDERAL





Preguntat sobre el futur del nostre país afirma "El PSOE el que està fent amb Podem és crear una Espanya anticonstitucional, antimonàrquica i antiespanyola, que així és com es pot trencar" i anticipa que anirem a "dos referèndums d'autodeterminació amb la fórmula d'una República Confederal. el tràgic és que, en dos o tres anys, posant-me en la seva posició, com si jo fos etarra o colpista català, ho faria amb les eleccions generals. Crec que això serà en dos anys perquè tampoc dóna més de si, per suposat les eleccions estaran truncades i es farà un plebiscit que guanyaran els que les convoquen, això segur ".





Pel que fa a Vox creu que "Abascal ha d'arribar a ser cap de l'oposició, cosa que sí que crec que passarà, però ja no hi haurà règim. Però el que cap acaba d'entendre és que no hi haurà eleccions lliures. Gent com l'ETA no deixarà a les eleccions que un senyor d'Albacete digui si Guipúscoa serà lliure o no. Són gent amb experiència, i han après tant d'amèrica ... la dreta és ximple i no s'assabenta d'aquestes coses modernes i no sap com es roben unes eleccions. Ja et dic que si les eleccions són d'aquí a tres anys no hi haurà eleccions lliures. Suposarà la finalitat de el règim que tenim i l'entrada en un període balcànic ".





L'PANDÈMIA HA ESTAT L'OPORTUNITAT PERQUÈ EL GOVERN TINGUI MÉS PODER





Sobre la gestió de la pandèmia es centra Losantos a Veneçuela i afirma "aquí crec que és important l'experiència de Veneçuela. Ells van aprofitar una catàstrofe natural per prendre poders especials, però això ha estat molt més" per afegir que "amb el virus han aconseguit una cosa que no es pot explicar molt bé però que existeix, que és que la gent interioritzi la por a tot. Primer van deixar que esclatés el virus, i després quan esclata, el que impedeixen abans de res és que ningú pugui sortir al carrer, i això ho han fet molt bé perquè l'oposició també es va espantar. Arriba l'estiu amb la cerimònia aquesta maçònica i ridícula de peveter i dient Sánchez la de vides que ha salvat i dient que l'estiu és per gaudir i la gent li fa cas i gaudeix com es gaudeix a Espanya, en quadrilla, i ala, segona onada de virus. l'única que estava preparada era Madrid pel piqui que se li havia fet, ja que la meitat de l'hostaleria madrilenya està destruïda per uns exp ertos que després s'ha vist que no existeixen ".





Sobre la seva relació amb Moncloa el periodista revela que "a mi em va convidar Iván Redondo a la Moncloa i vaig estar una tarda sencera amb ell abans que pactessin amb els comunistes. Vam passar-hi bona tarda i és un tio molt agradable, no com Arriola, el d'Aznar, que aquest era un tio molt antipàtic. però anem, era un vendehúmos exactament igual, són aquests de l'coaching, la farfolla i tal, però té una astúcia per al mal que encaixa molt bé amb la idea comunista. però aquesta tarda, unes quatre hores, que Sánchez estava a Estònia crec, ¡li va cridar quatre vegades !. El nivell de relació i de dependència de Sánchez amb Iván és enorme ".





L'ENFRONTAMENT IGLESIAS-FERRERAS ÉS UN paperot DE LA SISENA I PODEM





Pel que fa a l'enfrontament entre Ferreras i Pablo Iglesias, Losantos afirma que "e s molt graciós, però en el fons són famílies de la màfia, i a la fi faran les paus perquè el seu negoci és el mateix" i afirma això perquè troba "divertit quan el pamflet de Dina va emprendre contra els Ferreras i els va posar verdes, perquè tot seguit van anar a el programa més que a fer les paus ... a mesurar. a veure què mascle alfa és el que mana. Durant molt temps el que ha manat ha estat Ferreras, i d'ell ha depès Podem per anar bé o malament. és molt graciós quan s'enfronten, que és un enfrontament de mascles alfa, un gros, un altre amb monyo ... el voltor emplomallat i el goril·la. Un dient-li a l'altre que si les preguntes les faig jo ... M'han cridat per anar a Sálvame, però no vaig perquè no sóc ni vermell ni marieta "