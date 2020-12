El secretari de Salut Pública de la Generalitat situa la tercera onada del Covid-19 al gener

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat que un dels informes amb què treballen preveu que la tercera onada de l'Covid-19 arribi al gener.





"Espero que no arribi però és probable que arribi", ha afirmat en una entrevista a TV3 aquest dissabte, i ha afegit que les xifres de la pandèmia a Catalunya no evolucionen malament.









Així, ha detallat que "les dades d'incidència acumulada van baixant, encara que molt poc i de forma gairebé imperceptible", després de frenar-se aquesta baixada amb la reobertura: això explica que l'indicador de la velocitat de transmissió de virus (rt) hagi pujat, ha explicat.





A NADAL



També ha explicat que un informe de centre de prevenció de malalties a Europa alerta d'un "increment d'ingressos" per l'augment de la mobilitat i la interacció social durant el Nadal, una cosa que ha dit que el preocupa. Ha demanat tenir "judici" a l'ajuntar-se a les celebracions familiars, i valorar si cal reunir a deu persones en espais tancats en els quals es donin aglomeracions.





També ha demanat no confiar si es té un resultat negatiu en un test antigen de Covid-19 per a acudir als àpats: "Un fals negatiu, amb vuit o nou persones, pot ser un problema seriós. És una falsa seguretat". Ha apel·lat a la responsabilitat individual: "Parlem molt de permetre o no permetre, però el dia en que passi el Covid haurem de fixar-nos tots a recuperar drets i llibertats. Prefereixo parlar de recomanació".





Per això ha recomanat a la gent quedar-se a casa per Nadal, a ncara ha remarcat que el "risc zero no existeix" i que és important vetllar per la salut mental i emocional de les persones --per exemple, permetent que els ancians que viuen en residències passin les festes a casa-.