Coneix els 5 fitxatges que faria Joan Laporta per a un Barça sense Messi

El Barça va perdre davant el Cadis pels errors de Mingueza i Lenglet al Barça que trenca la bona ratxa dels culers en els últims partits i la seva entrenaador Koeman en una situació molt complicada a la Lliga .





















Joan Laporta vol tornar a l'Barça i preguntat per Leo Messi ha assegurat que farà el que pugui per convèncer Messi però que, com no, hi ha vida més enllà de l'argentí.





"No parlo amb ell del tema perquè fins que no sigui president i sàpiga com estan les coses ... A mi ell m'ha dit que sempre li he dit la veritat i he complert les coses i crec que he de mantenir-lo amb aquesta opinió sobre la meva persona . Hem d'estar dins per veure si el Barcelona pot pagar-li 100 milions d'euros a l'any i veure la possibilitat que tenim com a club de competir amb les altres propostes i després fer-li una oferta. Si es la proposo jo, imagino que es la creurà. El que no sé és si la escoltarà ", ha apuntat en una recent entrevista a la Cadena Cope.





Això sí, més enllà de Leo, sembla clar que, Laporta no pensa parlar de fitxatges: "No vaig a desestabilitzar l'equip i no vaig a parlar de jugadors. M'agrada el futbol i si prenem un cafè ho diré, però no ho hauré dit en antena per no desestabilitzar l'equip. M'agraden molt tots, però sobretot els excel·lents jugadors que té el Barcelona ".





ELS FITXATGES AL CAP DE JOAN LAPORTA





Malgrat aquestes declaracions Laporta, expliquen fonts pròximes a l'advocat, té assumit que serà molt difícil convèncer Leo Messi perquè es quedi en un FC Barcelona amb ell de president i per això està movent fitxa per conèixer la situació de diversos jugadors i aquesta és seva llista ideal.





1. David Alaba









Viena, Àustria, 24 de juny de 1992 és un futbolista austríac d'ascendència filipina i nigeriana que juga com a defensa o migcampista i el seu equip actual és el Bayern de Munic de la Bundesliga d'Alemanya. També és internacional amb la selecció austríaca.









2. Marco Verratti









Pescara, Província de Pescara, Itàlia, 5 de novembre de 1992 és un futbolista italià. Juga de migcampista i el seu equip actual és el París Saint-Germain FC de la Lligui de França. És internacional absolut per la selecció d'Itàlia des de 2012. Es va iniciar al Delfino Pescara 1936, on va debutar en 2008 i va romandre fins a mitjans de 2012, any en que seria traspassat a París Saint-Germain. Amb el club pescaresi va aconseguir un títol nacional (la Sèrie B en 2012) mentre que amb el conjunt parisenc va obtenir 14, també a nivell nacional (quatre Ligue 1, quatre Copes de la Lliga de França, dues Copes de França i quatre Supercopes de França ). Amb la selecció italiana ha participat en una Copa del Món en 2014 i més posseeix 38 presències i tres gols en el conjunt azzurro. Està considerat entre els millors talents europeus de la seva generació i un dels millors migcampistes més complets de el món, sent sovint comparat amb Andrea Pirlo.









3. Erling Haaland













Leeds, Anglaterra, Regne Unit, 21 de juliol de 2000 és un futbolista noruec que juga com a davanter al Borussia Dortmund de la Bundesliga d'Alemanya i en la selecció de futbol de Noruega. Lloat com un golejador prolífic dotat de gran velocitat i destresa, ha estat freqüentment considerat com un dels millors jugadors joves de l'món, arribant a guanyar el Golden Boy a el millor futbolista menor de 21 anys. Haaland és internacional absolut amb la selecció de Noruega des de 2019. Entre 2015 i 2018 va ser internacional en categories inferiors amb Noruega, disputant la Copa Mundial de Futbol Sub-20 de 2019 on va guanyar la Bota d'Or.





4. Jules Koundé













París, França 12 de novembre de 1998, és un futbolista francès. Juga de defensa i el seu equip actual és el Sevilla F. C. de la Primera Divisió d'Espanya. D'ascendència beninesa, va néixer a París, tot i que des d'infantils va estar jugant en petits clubs de ciutats properes a Bordeus, com Landiràs o la Brède. Després de passar posteriorment amb 14 anys a l'Girondins de Bordeus i jugar amb el segon equip, finalment en 2018 va pujar a el primer equip. Va fer el seu debut el 7 de gener de 2018 a una trobada de la Copa de França contra el Granville que va finalitzar amb un resultat de 2-1 en contra de club de Bordeus després de disputar una prórroga.1 En la seva segona temporada va incrementar el seu nombre de minuts al club, arribant a disputar deu partits de l'Europa League. El 3 de juliol de 2019 va marxar traspassat a l'Sevilla després de signar un contracte fins 2024, per 25 milions d'euros, convertint-se així en el fitxatge més car de la història de el club sevillà.





5. Eric García













Martorell, Barcelona, Espanya, 9 de gener de 2001 és un futbolista espanyol que juga en la demarcació de defensa per al Manchester City F. C. de la Premier League d'Anglaterra.

Després de formar-se en les files inferiors de l'FC Barcelona, finalment en 2017 va marxar a la disciplina de el Manchester City. Un any després va ascendir a el primer club, fent el seu debut el 18 de desembre en una trobada de la Copa de la Lliga contra el Leicester City FC que va finalitzar amb un resultat de 1-3 a favor de el club després d'una tanda de penales.2 Un mes després va jugar la semifinal de la Copa de la Lliga, tant el partit d'anada com de la tornada contra el Burton Albion FC, guanyant amb un resultat total de 10-0 a la eliminatoria.34 el 21 de setembre de 2019 va debutar en la Premier League després d'entrar a la segona part de la victòria 8-0 davant el Watford FC





El precandidat DEL BARÇA ALABA A DOS AGENTS DE JUGADORS CONCRETS





Laporta, el precandidat a la presidència de l'Barça que parteix com a favorit, no vulgui parlar de fitxatges alhora que lloa dos agents estrelles: Jorge Mendes i Mino Raiola : "Jorge Mendes és un dels millors agents de l'món, té uns grans jugadors en la seva cartera de clients i em porto molt bé amb ell. Va començar amb nosaltres, és un home fet a si mateix. Tenia un videoclub i ha acabat sent el millor agent de l'món. Amb Mino em porto molt bé, és un home amb molt de caràcter i em sembla una persona amb la qual m'agrada conversar perquè és molt llest i ha triomfat a la vida ", ha apuntat.





Seguirem informant ...