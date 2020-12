En què gastava Maradona els seus diners?

En l'edició d'intrusos de Amèrica TV , Jorge Rial, i tot el seu equip van revelar la xifra de despeses fixes mensuals de l'astre: "Deu pals (milions). No sembla molt si parlem de Diego, però ... saps què és aquesta xifra de deu milions? pesos més, pesos menys, eren les despeses fixes de Maradona per mes ", explicava.

















I desgranat on anava a parar tots aquests fons: "Això s'anava tots els mesos del compte de Diego. I ell ho va dir moltes vegades: 'Jo estic alimentant 50 famílies. Sostinc 50 famílies' entre els seus membres, empleats, estructures al país i fora ", va continuar argumentant el presentador.





Ara sense Maradona la situació econòmica d'aquestes 50 famílies és alarmant. Per això cobra major rellevància el desenvolupament de la declaratoria dels hereus i l'adequada distribució de l'herència de Maradona, ja que, tal com ho explica el mateix Rial, "ara aquests comptes estan congelades per la Justícia i res no pot sortir".