Els catalans pagaran més impostos en el 2021

Com a conseqüència de la crisi, els objectius d'estabilitat pressupostària es troben en suspens després de l'activació de la clàusula d'escapament preveu l'article 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que va ser aprovada pel Congrés dels Diputats a l'octubre.





























Per això el dèficit de les CA creixeria el 2021 fins al 0,8% des del 0,6% que previsiblement s'assolirà el 2020 segons les estimacions de la AIReF . Aquesta evolució és més positiva que la prevista pel Pla Pressupostari que situa la taxa de referència de el dèficit autonòmic de 2021 en un 1,1%.





























La diferència en les estimacions es deu fonamentalment als supòsits sobre el grau de consolidació de la despesa associada a la crisi sanitària, ja que la AIReF considera que, atenent a la seva naturalesa temporal i ala evolució de la pandèmia prevista pel govern, part d'aquests despeses no es replicaria el 2021.





























Sota aquest escenari el conjunt de comunitats autònomes va aprovar mesures de pujada fiscal per valor de 337 milions, dels quals 306 els abonaran els catalans.









La resta seran increments d'ingressos de les Balears (un milió d'euros per impostos mediambientals), la Comunitat Foral de Navarra i la Rioja.





La pujada fiscal a Catalunya coincideix en el temps amb la polèmica de la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l'Estat per la intenció d'ERC d'accelerar l'harmonització fiscal a tot Espanya, per pujar els impostos en aquelles comunitats en què són més baixos, com la Comunitat de Madrid, a la qual han assenyalat directament.





















ERC vol que el Ministeri d'Hisenda es comprometi a executar com més aviat aquesta harmonització fiscal per lluitar contra el que denominen 'dúmping fiscal' entre regions amb tributació més baixa, sobretot en l'ISD i l'Impost sobre el Patrimoni.









CATALUNYA VA APROVAR UNS prespuestos AMB PUJADES I NOVETATS A L'ABRIL





En els Pressupostos de Catalunya per 2021 es preveu una pujada substancial de l'tram autonòmic de l'IRPF per a les rendes d'entre 90.000 euros i 175.000 euros, que consolidarà Catalunya com la comunitat on aquest tribut és més elevat amb els vots a favor de JxCat i ERC , i l'abstenció dels comuns i el vot en contra de Cs, PSC i PP.





En aquests pressupostos es incorporen un increment de la despesa pública de 3.000 milions d'euros per cobrir els 1.800 milions que segons les primeres estimacions, costarà la lluita contra el Covi-19 a la sanitat catalana.





A aquesta dada, cal afegir les ajudes, subvencions i bonificacions que la Generalitat posarà en marxa per a diferents col·lectius, com pimes, entitats esportives i empreses culturals.





Els comptes preveuen una alça fiscal. Era una de les condicions dels comuns per facilitar l'aprovació dels pressupostos, i aquest objectiu s'ha mantingut tot i la crisi sanitària, econòmica i social que està suposant la pandèmia.





S'ha creat un nou subtram en el tram autonòmic de l'IRPF i es gravarà les emissions de diòxid de carboni (CO2) per part de l'automoció a més d'un cànon per l'impacte que tenen en l'ecosistema dels centres en què es produeix energia i les xarxes de telecomunicacions.

Una altra pujada significativa tindrà lloc en l'impost de successions i donacions. Aquesta reforma va ser una altra exigència dels comuns, amb l'objectiu de passar pàgina a les bonificacions que va impulsar l'expresident Artur Mas a principis de 2011, just després d'aterrar a la Generalitat.





Hi haurà una moratòria perquè les empreses tinguin més temps parar abonar el gravamen sobre els refrescos amb excés de sucre, que es va posar en marxa el 2017, i la taxa turística. De fet, el sector hoteler és un dels més afectats per la pandèmia, ja que l'estat d'alarma ha significat pràcticament el seu tancament i les perspectives per a la temporada són molt negatives.













