Les opinions dels polítics en la celebració de l'42 aniversari de la Constitució en un any especial

Als peus de l Congrés s'ha congregat la classe política per commemorar el 42è aniversari de la Constitució espanyola, en un diumenge molt fred a Madrid. Les seves declaracions, la solemnitat de les seves declaracions i els gestos són el mirall del que pensen i senten els propis ciutadans en aquest dia.





BATET "LA LLEIALTAT A UN PACTE ÉS ACCEPTAR, DEFENSAR I SENTIR COM PROPI EL QUE AGRADA MÉS I EL QUE AGRADA MENYS"





La presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha pronunciat un discurs davant els representants de les altes institucions de l'Estat i els convidats a l'acte institucional del Dia de la Constitució en què ha ressaltat que "celebrar aquest acte expressa la nostra voluntat compartida de resistència enfront de la crisi i de continuïtat en l'exercici dels nostres drets, funcions i activitats. Expressa així mateix la necessitat de trobar moments de reflexió conjunta sobre el que ens uneix i ens identifica com a societat per poder després convertir els nostres valors i compromisos compartits en acords i accions "per afegir després que" en les dificultats, incerteses i dubtes que genera una crisi com la que vivim, crec especialment necessari recordar aquest substrat de valors comuns i la responsabilitat que se'n deriva per a cada un de nosaltres ".

















Discurs de la presidenta de Congrés, Meritxell Batet.





Com Presidenta de Congrés i en representació de la ciutadania, ha afirmat "vull dirigir-me als diferents professionals sanitaris que avui ens acompanyeu. Gràcies a tots per tants dies de treball, gràcies per anar més enllà del que exigeix la professionalitat, per la companyia i les paraules de consol, per les mans estretes i les carícies repartides, per haver fet tot el possible per reconfortar els que hem tingut a prop la malaltia. Gràcies per tots els esforços lliurats. Vull reconèixer també a les organitzacions que des de la solidaritat us impliqueu diàriament a l'atenció dels que tenen menys recursos, que lluiteu contra la pobresa i l'exclusió, contra la violència de gènere i contra totes les discriminacions. Gràcies especialment als que heu seguit assumint la tasca de cura de les persones grans i dependents. Aquest any honreu aquest acte amb la vostra presència ".





Ha citat Batet ha Galdós afirmant "de qui celebrem enguany el centenari de la seva mort, ens va saber parlar d'un patriotisme arrelat en el caràcter fratern i humà dels ciutadans, en els vincles de família, amistat, ofici i veïnatge, en la consideració i la sensibilitat cap al proïsme. el vostre esforç i la vostra solidaritat reverdeixen en aquest any aquest bell concepte de patriotisme. Fa poques setmanes Sa Majestat el Rei ens va convocar a un gran esforç col·lectiu d'entesa i concòrdia, ja que "mostrem tota la nostra energia, tot el talent de la nostra societat, tota la capacitat de l'Estat i una voluntat i actitud indestructibles i decidides de superació ".





"Mirar a el futur, als reptes que se'ns plantegen per sobre dels èxits aconseguits, és avui més necessari que mai, i és també la millor manera de celebrar i seguir fent fructífera la nostra Constitució".





"El que fa bona una Constitució és el seu caràcter de pacte i la seva capacitat d'integrar elements fonamentals dels projectes de la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes. Qui llegeixi la Constitució Espanyola veurà que tenim una molt bona Constitució, la més inclusiva de la nostra història. i aquest no és un èxit menor ni una dada irrellevant per a comprendre la seva durada i la seva efectivitat. Qui llegeixi la Constitució Espanyola observarà que la major part de les seves preocupacions fonamentals troben atenció en el seu text, i que molt poques, si alguna, es veuen limitades per la Carta Magna. Qui llegeixi la Constitució veurà que dins del seu marc hi ha un gran espai per defensar i desenvolupar projectes polítics diferents i fins oposats.

Qui llegeixi la Constitució Espanyola comprovarà finalment que fins i tot sota la pressió de la pandèmia, els valors constitucionals i els seus instruments d'acció segueixen plenament vigents i que els poders públics segueixen a ells vinculats "ha volgut recalcar Batet.





"La Constitució ha de generar confiança, estabilitat i punt de trobada. Una funció que desenvolupa la llei i que garanteix el poder judicial. La Constitució serveix per unir voluntats, no per imposar les pròpies. La lleialtat a un pacte: acceptar, defensar i sentir com a propi el que agrada més i el que agrada menys ".



"En les Cambres estan presents diferents opcions polítiques amb diferents maneres d'entendre el millor futur per a Espanya i la millor manera d'aconseguir-i cap d'elles mereix la desqualificació. La democràcia i la Constitució exigeixen acceptar a l'altre i considerar els seus arguments, assumir les seves possibles avantatges, sotmetre a crítica les seves raons i, per descomptat, acceptar la seva plena i legítima participació en el nostre sistema polític i institucional "ha emfatitzat la presidenta de Congrés davant els diputats presents.





"L'objecte de l'debat polític democràtic no és eliminar a contra, sinó integrar-lo i transformar les seves posicions. Cadascun dels homenatges a la memòria d'Ernest Lluch en el vintè aniversari del seu assassinat, exigeix aquesta conclusió. Igualment, cada un d'aquests actes de memòria posa de manifest l'èxit col·lectiu de la nostra democràcia en l'eradicació de l'terrorisme d'ETA. en el patrimoni comú de tots els ciutadans es troba la victòria de la democràcia sobre el terror. el meu major desig és que algun dia siguem capaços, com a societat , col·lectivament, de celebrar-ho tots junts "ha asseverat Batet.





SÁNCHEZ ALAVA EL PAPER DE LA CONSTITUCIÓ EN AQUESTS 42 ANYS DE VIDA









Acte celebració Constitució Congrés dels Diputats





El Pedro Sánchez en el seu discurs d'aquest aniversari de la Constitució ha dit "sobre la Constitució, són 42 anys de democràcia, de convivència, de concòrdia, de drets i llibertats i tot això l'hi devem a la Constitució Espanyola que és, com he dit abans, el major assoliment de la nostra història col·lectiva ".



Sánchez "hi ha moltíssims arguments, moltíssimes raons per celebrar la vigència de la nostra Carta Magna".









"I hi ha dues raons més aquest any", ha continuat Sánchez "que és que gràcies a un instrument constitucional com és l'estat d'alarma, estem donant una resposta eficaç a la pitjor pandèmia de l'últim segle".





I, en segon lloc, "que després de dos anys de bloqueig, les Corts Generals han aprovat uns pressupostos que eleven a la màxima categoria l'ànima social de la nostra Constitució" ha asseverat el president de govern.





Per la qual cosa, ha dit Sánches "dos arguments més per celebrar la vigència i la fortalesa de la nostra Constitució; demanar-li des del Govern a tots els actors polítics que celebrem aquest dia, que celebrem tots els dies de l'any, de el primer a l'últim, tots els articles de la nostra Constitució, una Constitució que salva vides gràcies a l'estat d'alarma, i que gràcies a aquests Pressupostos s'eleva a màxima categoria l'esperit social de la nostra Constitució ".





PODEM CONVERTEIX EL DIA DE LA CONSTITUCIÓ EN UN ACTE CONTRA LA MONARQUIA





Els representants de Unides Podem no han fet gala del seu nom i tant a través de la intervenció del seu portaveu al Congrés dels Diputats, Pablo Echeniqu i, com per mitjà d'un article publicat pel vicepresident segon, Pablo Iglesias , al diari Público.









El vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat que "el millor homenatge que es pot fer avui als herois i heroïnes de la pàtria és aspirar a una altra República i ha reivindicat que la República és" el destí històric constant dels demòcrates en els moments d'avanç d'Espanya "i assegura que els republicans celebren aquest 6 de desembre els avenços socials i democràtics de la Constitució.

















Per a ell la "gent jove ja no entén per què, al segle XXI, no se li permet triar democràticament als integrants de totes les institucions, inclosa la direcció de l'Estat, o que determinades institucions o representants puguin no respondre davant la Justícia com qualsevol ciutadà si cometen delictes ".





El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, també ha assegurat que la Constitució està ara "sota el setge" tant de Vox com de el PP, i ha assegurat que "no cap altra sortida" que reformar la llei per poder complir el mandat constitucional de renovar el Consell General de Poder Judicial (CGPJ).





Per la seva banda Pablo Echenique ha recalcat que la Constitució està assetjada per dos cinquens de la Cambra Baixa, en referència a PP i Vox.





PABLO CASAT: "Apel·lo a la unitat DELS MOREDADOS DAVANT ELS ENEMICS DE LA NACIÓ"





















El president de el Partit Popular ha acudit a l'acte oficial que s'ha celebrat davant la Porta dels Lleons de Congrés amb corbata negra, en homenatge a les més de 70.000 víctimes que s'ha cobrat ja la pandèmia a Espanya





Pablo Casado, ha denunciat en el Dia de la Constitució, que els que es declaren enemics de la Carta Magna són precisament els que estan en la direcció de l'Estat, com han reconegut els propis membres de Govern a l'parlar de Bildu.





Casado ha volgut recordar de manera molt especial a les víctimes de l'terrorisme i també als catalans preocupats per veure el protagonisme que tenen els independentistes en l'acció d'aquest Govern de Sánchez. Per això el líder de l'PP ha demanat unitat als moderats enfront dels enemics de la Nació.





.

El líder de l'PP ha recordat que "la Constitució de 1978 la van construir els moderats, una immensa majoria, enfront dels radicals. I ha alertat que són precisament aquests mateixos radicals els que volen acabar avui amb la Carta Magna. Casado ha apel·lat a tots els moderats, als liberals, socialdemòcrates, conservadors o democratacristians, a estar units per defensar la norma que garanteix la convivència i l'Estat de Drets, davant dels enemics de la Nació ".





"La Constitució no és el problema, és la solució", ha sostingut Casado.









En aquest Dia de la Constitució, el PP ha llançat una campanya amb el títol «La Constitució és la solució».

















Vídeo de Youutbe publicat









Casat apareix en un dels vídeos, on subratlla els èxits que ha portat la Carta Magna al llarg de quatre dècades. És una campanya en xarxes socials sota el hashtag # LaConstituciónEsLaSolución.

















VOX: "LA CONSTITUCIÓ ESTÀ EN PERILL I TOTS HEM DEFENSAR-LA"









El portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa dels Monteros, creu que el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem és "el pitjor de la història" d'Espanya i ha cridat els ciutadans a sortir als carrers en defensa de la Constitució i la unitat de país, i no deixar-lo sol en mans dels polítics.





















@Vox





"Celebrem l'aniversari de la Carta Magna en l'any en què més en perill l'estan posant aquells que la haurien d'estar defensant", ha denunciat en declaracions al Congrés en l'acte oficial de commemoració de l'42.º aniversari de la Constitució.





Espinosa dels Monteros ha estat el màxim representant aquest diumenge de Vox al Congrés, ja que el president de el partit, Santiago Abascal, es troba a Barcelona per participar en la concentració convocada pel partit en contra de Govern on el propi Abascal ha denunciat en un tweet "els Mossos han prohibit l'accés a Plaça Sant Jaume de moltes persones".

















Mentre el secretari d'Organització de Vox, Javier Ortega Smith (Madrid), o la secretària general del seu grup parlamentari, Macarena Olona (Tarragona).





El portaveu parlamentari de Vox ha advertit que actualment "els enemics de la Constitució" són al Govern "i el que ells anomenen la direcció de l'Estat. Tots aquells que volen acabar amb la Constitució, la llibertat, la unitat d'Espanya, el pluralisme polític, la justícia i la llibertat són els que conformen la direcció de l'Estat ", ha denunciat. En aquest moment "greu i delicat" creu que tots els espanyols han de fer "un esforç personal" i "no deixar sol en mans dels polítics la defensa dels valors i preceptes constitucionals". Segons la seva opinió, els ciutadans han de portar al seu dia a dia la defensa de la Constitució i també sortir als carrers a exigir el seu compliment.





"Estem en el moment en què més amenaçada es troba la nostra unió amb el pitjor Govern possible", ha sostingut. Així creu que han reflectit nombrosos militars retirats en els comunicats publicats durant els últims dies, on mostren la seva "preocupació" per la democràcia i l'estabilitat constitucional. Però igual que ells, creu que han d'estar preocupats molts ciutadans com "forners, paletes o electricistes. Tenen dret a expressar aquesta opinió que compartim", ha defensat.









CIUTADANS ENVIARÀ UNA CONSTITUCIÓ A CADA AJUNTAMENT INDEPENDENTISTA





La presidenta de Cs, Inés Acostades, ha afirmat aquest diumenge que "la Constitució està amenaçada cada dia" i ha avançat que el seu partit enviarà un exemplar de la Carta Magna a tots els ajuntaments governats per independentistes, per reivindicar-la.





















"Després de conèixer la història d'Espanya, no podem donar per fetes les nostres llibertats, i per això cal reivindicar i defensar la Constitució", ha dit en un acte de Cs costat de el líder d'el partit a Catalunya, en l'aniversari de l'referèndum constitucional qui en una entrevista a el Confidencial ha afirmat que "en el constitucionalisme Cs és el partit a abatre. el PP no està fort a Catalunya" reivindicant la fortalesa del seu partit i donant per fet que el PP creixerà poc. Si donen els números amb el PSC, li farà triar entre Cs i ERC





Acostades ha sostingut que la Constitució serà "l'eina per superar el 'Procés" a Catalunya "





I ha afegit la presidenta de Ciutadans que "l'independentisme mai aconseguirà un consens major sobre el seu projecte que el consens que es va formar al voltant de el text constitucional, que van donar suport més de l'90% de catalans que van votar en el seu referèndum".