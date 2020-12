​Un home mor en un incendi a una granja abandonada a Alforja

Després de l’alerta, 4 dotacions de Bombers de la Generalitat s’han dirigit al lloc del sinistre a la població de l'Alforja en el Baix Camps. Segons la informació facilitada als serveis d’emergències pels veïns de la zona, a l’estructura abandonada, una nau d’uns 60 metres quadrats a prop de la carretera TP-7013, hi residia habitualment una persona. Els efectius extingien l’incendi a les 13.27 h i es confirmava la presència d’un cos al recinte cremat.





















Els primers en arribar a l’indret ha estat una unitat de Suport Vital Bàsic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els seus efectius han informat de la presència d’una persona a l’interior de l’estructura en flames i han mobilitzat una unitat de Suport Vital Avançada i un helicòpter medicalitzat.

















Un cop els bombers han pogut accedir amb seguretat fins el lloc han confirmat la presència de la víctima però ja era massa tard per fer res per la seva vida. A l’operatiu hi han pres part també dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, que s’han encarregat d’iniciar la investigació del succés i avisar la comitiva judicial.