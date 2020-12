L'OSI detecta un phishing que suplanta el Ministeri de Sanitat sobre restriccions de COVID-19

El missatge de phising argumenta que hi ha un possible bloqueig d'una ciutat a causa de l'COVID-19 i per comprovar-ho has de descarregar un fitxer. No obstant això, segons inform l'OSI i es fa clic sobre l'enllaç, es descarrega un arxiu amb codi maliciós que a l'executar-infectarà el dispositiu.





Si has descarregat i executat l'arxiu maliciós, segons informa l'OSI és possible que el teu dispositiu s'hagi infectat. Per protegir el teu equip has de escanejar amb un antivirus actualitzat o seguir els passos que trobaràs a la secció desinfecció de dispositius. Si necessites suport o assistència per a l'eliminació de malware, INCIBE t'ofereix el seu servei de resposta i suport davant incidents de seguretat .









Si no has executat l'arxiu descarregat, possiblement el dispositiu no s'haurà infectat. L'única cosa que has de fer és eliminar l'arxiu que trobaràs a la carpeta de descàrregues. També hauràs d'enviar a la paperera el correu que has rebut.





En cas de dubte sobre la legitimitat de l'correu, no premis sobre cap enllaç i posa't en contacte amb l'empresa, servei o entitat que suposadament t'ha enviat el correu, sempre a través dels seus canals oficials d'atenció a client / usuari.





























S'ha detectat una campanya de correus electrònics suplantant el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social que conté un enllaç que, a l'prémer sobre ell, descàrrega malware en el dispositiu. El correu identificat s'identifica amb l'assumpte: 'Comunicació Urgent - COVID-19. - [id xxxxxx] 'per captar l'atenció de l'usuari, ja que tot el relacionat amb COVID-19 és un tema d'interès per a qualsevol ciutadà. No es descarta que hi hagi altres correus amb assumptes diferents, però amb el mateix objectiu: incitar a l'usuari a descarregar un fitxer sota algun pretext del seu interès utilitzant per a això tècniques d'enginyeria social.





El missatge es caracteritza per:





1.- Contenir una imatge d'un mapa que simula representar el imparteixo de la pandèmia a Espanya.

2.- Per donar credibilitat a l'missatge, mostra la URL de la Moncloa, encara que no sigui un enllaç clicable.

3.- El text que apareix és possible que aquest traduït d'un altre idioma pel fet que conté diversos errors gramaticals.





4.- Facilitar un enllaç cridaner que simula descarregar un document que suposadament conté informació rellevant per a l'usuari, però que a l'clicar sobre ell, redirigeixen a el domini que allotja i descarrega el malware.





5.- Incloure dates d'emissió que són molt pròximes a el dia en què es rep el correu electrònic, o fins i tot de el mateix dia.





6.- Simular la direcció de l'remitent suplantat, usant els mateixos dominis de govern "gob.es". Encara hem de recordar que aquest camp és bastant senzill de falsificar.









Imatge de l'correu fraudulent.