VÍDEO. El Nobel Vargas Llosa rotund: "El castellà no ha de passar a ser una llengua clandestina a Catalunya"

La plataforma Lliures i iguals aquest 6 de desembre vol agrair al premi nobel de literatura Mario Vargas Llosa que hagi prestat la seva paraula i la seva veu a una iniciativa conjunta de vuit associacions cíviques en defensa de la Constitució i dels valors que distingeixen i s'uneixen a les grans democràcies del món.

















Per a aquesta plataforma la «Llei Celaá» "menysprea el valor moral i econòmic de la koiné, erosiona un dels més poderosos vincles que ens uneixen com a espanyols i reforça la insòlita condició d'Espanya com el país en què alguns dels seus fills no poden ser educats en la llengua oficial de l'Estat ".





Els drets democràtics dels ciutadans expliquen en Lliures i Iguals "no han d'estar subjectes a la negociació política, no poden ser usats com a moneda que pagui una determinada majoria parlamentària. Un govern no pot constituir-se ni mantenir-se a costa de la democràcia" i per això demanen que "l'espanyol ha de tornar a ser reconegut com a llengua vehicular en la llei i els drets lingüístics dels espanyols han de rebre empara i protecció a tot el territori".





I recorda que "Vargas Llosa és ciutadà espanyol per elecció, mestre de la nostra llengua comuna i referent indiscutible de la lluita per la llibertat i els drets humans".





VIDEO DEL NOBEL VARGAS LLOSA EN DEFENSA DEL CASTELLÀ