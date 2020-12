L'exconseller Francesc Homs, hospitalitzat per un greu accident de bicicleta

L'exconseller de Presidència Francesc Homs va patir un accident de bicicleta aquest diumenge quan circulava entre Taradell i Seva (Barcelona) pel qual cosa ha hagut de ser ingressat a l'hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).





Segons ha avançat 'Elnacional.cat', l'exconseller va haver de ser evacuat del lloc de l'accident en helicòpter i va ser ingressat a la unitat de semicrítics amb quatre costelles trencades, i es preveu que estigui 48 hores en observació.





Homs va participar en el judici del procés independentista com un dels advocats defensors dels líders presos de l'1-O i va ser condemnat pel Tribunal Suprem a un any i mig d'inhabilitació i 300.000 euros de multa per ser un dels màxims organitzadors del procés participatiu de l'9N de 2014.