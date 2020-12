Catalunya registra el major nombre de persones dependents mortes estant en llista d'espera

Un total de 4.339 persones van morir al novembre a les llistes d'espera de la dependència, el que eleva a 51.540 morts en el que va d'any, de les quals 31.976 van ser dependents amb dret i 19.564 pendents de valorar, segons dades de l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials.





L'associació estima que cada nou minuts mor una persona "en el laberint burocràtic de la llei" i alerta que es "s'està abandonant sense atencions a les 381.115 persones que estan a l'espera de la llei de dependència".





Per comunitats, Catalunya va ser la que més morts en llista d'espera registrar fins al novembre, amb un total de 13.134, seguida d'Andalusia (10.994) i Madrid (5.049).





Al seu torn, la taxa de dependents morts en residència va ser de 219 per cada 1.000. Per comunitats, les grans es van registrar a Madrid (307), Castella-la Manxa (281) i Catalunya (259). Al mes d'octubre, les CA amb una major taxa de persones mortes amb prestació a residència per cada 1.000 van ser la Comunitat Foral de Navarra (24,5 persones beneficiàries amb prestació en residència mortes de cada 1.000 al setembre), Andalusia (24, 2) i la Regió de Múrcia (23,9).





Segons l'últim MoMo elaborat pel Ministeri de Drets Socials, aquest any un total de 227.090 persones van morir amb sol·licitud de dependència, fet que suposa un excés de mortalitat de 39.160 persones en el Sistema d'Atenció a la Dependència (SAAD) que afecta el 2 , 3% del total de sol·licitants.





Les dades revelen que el 82% dels morts tenia més de 80 anys (35.179 persones), mentre que el 37% es va produir en persones amb grau III.





L'informe elaborat pel Ministeri de Drets Socials observa "un impacte molt elevat en la mortalitat excessiva en persones ateses en residència", fins 51.204 entre gener i novembre, amb un excés de mort de 21.513 persones, el 8,6% del total de persones dependents ateses en residències.





Entre gener i novembre, 41,494 dependents van morir amb prestació d'atenció residencial. De març a juny el nombre de dependents morts en residències va ser de 22.095, el que suposa un increment de 10.702 respecte a el mateix període del l'any anterior, amb un excés en la taxa de mortalitat del 94%. Entre juliol i novembre, l'excés d'aquesta taxa va ser del 6% amb 708 morts més que en el mateix període de l'any passat.





Les dades de l'MoMo recullen que a l'octubre el comportament va ser contrari a la resta de l'any, ja que l'excés de mortalitat en persones amb atenció en residència va ser inferior en suport domiciliari. Entre persones dependents amb serveis de proximitat (ajuda a domicili o centre de dia) dels morts en excés en el que va d'any van ser 10.497 persones.





IMPACTE CATASTRÒFIC DE LA COVID-19

D'altra banda, l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials incideix que l'impacte de la Covid-19 en el Sistema d'atenció a la dependència "ha estat catastròfic", retrocedint en els indicadors importants i "generant molt de dolor, patiment i mort a milers de persones en situació de dependència i les seves famílies ".





En aquest context, les taxes de variació a 30 de novembre respecte a les dades anteriors a l'estat d'alarma van ser totes negatives. Així, hi va haver 34.412 persones amb dret a prestació pendents de rebre-la menys (-12,8%); es va reduir en 34.412 persones beneficiàries amb dret menys (-2,6%); hi va haver 46.446 sol·licituds menys (-2,4%); 39.861 resolucions menys (-2,3%) i 1.670 persones beneficiàries amb prestació menys (-0,1%).





En nou comunitats autònomes va créixer el nombre de persones beneficiàries amb prestació respecte a novembre de 2019. Les CCAA on més van augmentar les persones beneficiàries amb prestació van ser la Comunitat Valenciana (15%, amb 13.008 persones més), el Principat d'Astúries (13,8%, amb 2.924 persones més), Illes Balears (11%, amb 2.268 persones més ) i Canàries (8,1%, amb 1.888 persones més).





En contraposició, les CCAA on més es va reduir el nombre de persones beneficiàries amb prestació van ser la Rioja (-7,2%, amb 591 persones menys), Comunitat de Madrid (-7%, amb 10.063 persones beneficiàries amb prestació menys) i Catalunya (-4,6%, amb 7.484 persones menys).





Finalment, l'associació estatal ha advertit que "és urgent assolir els acords necessaris en el Consell Territorial per poder implementar de manera immediata al repartiment del nivell acordat i l'assignació del nivell mínim".