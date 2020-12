'La traviata' se suspèn al Liceu el dimarts i dimecres fins que el Procicat respongui a l'augment d'aforament

El Gran Teatre de Liceu de Barcelona ha suspès les funcions d'aquest dimarts i dimecres de l'òpera 'La traviata' al no poder augmentar el seu aforament al mínim del 50% de la seva capacitat i continuar vigent el límit màxim de 500 persones.









El Liceu ha remarcat que dissabte, després de la ratificació de la comissió executiva de teatre, va anunciar que no preveu seguir fent funcions amb 500 persones per motius econòmics, artístics i de reputació, ha informat aquest dilluns en un comunicat.





Davant les declaracions del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que estan treballant a escala tècnica sobre l'aforament de Liceu, el teatre confia que aquesta mesura "pugui ser revisable a meitat de setmana" per part del Procicat.





El Liceu ha assegurat que, en atenció a el públic que disposa d'entrada i fins a nou avís, manté el repartiment artístic de 'La traviata' a Barcelona, davant "l'última possibilitat de poder iniciar les funcions en els pròxims dies".





El coliseu líric manté per a aquest dilluns, com estava previst, la funció de Liceu Under 35 amb 500 joves menors de 35 anys per veure 'La traviata'.