Des de l'inici de la pandèmia, el Govern ha intervingut 27 residències, de les quals n'ha tancat dues

El Govern de la Generalitat ha intervingut en 27 residències de majors durant la pandèmia de Covid-19, segons ha explicat aquest dilluns el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en una compareixença telemàtica en la comissió de Parlament que investiga la gestió d'aquestes residències.









El conseller també ha detallat que, d'aquestes 27, s'han tancat completament dues instal·lacions, "la decisió més dràstica que es pot prendre", i s'ha canviat definitivament el proveïdor en tres casos, en què les autoritats estan avaluant si es retira la acreditació per gestionar residències a les empreses en qüestió.





A més, El Homrani ha detallat que 11 residències han tornat a la situació anterior a la intervenció de la Generalitat i 10 segueixen sota tutela del seu departament.





En total, s'han incoat, segons el conseller, 46 expedients sancionadors a empreses gestores de residències.





El Homrani ha informat que en els últims mesos s'ha contractat a 219 professionals per al sistema residencial català; una estratègia per "donar capil·laritat a tot el territori, per guanyar en resposta integrada i eficient".





"Hi ha una problemàtica molt important a l'hora de trobar professionals; el finançament està disponible però hi ha molta competència", ha esgrimit El Homrani, que ha demanat reflexionar sobre com es pot donar resposta a un conveni d'aplicació estatal les condicions de treball, en seva opinió, compliquen la recerca de perfils.





El conseller també s'ha felicitat per la disminució del 52% de positius per Covid-19 en l'àmbit residencial a la segona onada: amb dades de el 3 de desembre, s'havien recomptat 7.542 casos, enfront dels 15.648 registrats durant els primers mesos de la pandèmia.