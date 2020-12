Bel diu que alguns consellers de JxCat ja l'han trucat per negociar els PGE

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha assegurat aquest dimarts que alguns consellers de JxCat, com el d'Empresa, Ramon Tremosa, li van cridar per negociar qüestions dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb el Govern central.













Ho ha dit en una entrevista de Canal Terres de l'Ebre, a l'ésser preguntat sobre que Tremosa li hagi agraït l'esmena sobre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que el PDeCAT va pactar incloure en els comptes: "No és l'únic conseller que m'ha cridat perquè negociï coses en aquest Pressupost a Madrid. Tremosa ha tingut l'honestedat de dir-ho i reconèixer-ho ".





Bel ha retret aquesta contradicció de JxCat i ha demanat coherència: "Si tu no vols desgastar-pactant uns Pressupostos amb l'Estat, això de demanar-ho als excompanys de formació i després sortir criticant perquè el PDeCAT dóna suport als Pressupostos, molt coherent no és ", i ha sostingut que el 'no a tot' no porta enlloc.