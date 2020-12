Quins beneficis a curt termini portarà la reducció de les emissions?

Després de l'Acord de París, molts països estan intentant reduir les seves emissions. Si bé generalment es creu que els beneficis a llarg termini són clars, també se sol considerar que no hi ha molts beneficis a cort termini. Però segons un nou estudi, l'acció immediata contra el canvi climàtic pot portar beneficis no només en un futur llunyà, sinó també en el temps present.













El nou estudi de la Universitat de Leeds, publicat a Nature Climate Change, ha demostrat que una acció contundent i ràpida per reduir les emissions de diòxid de carboni i altres gasos d'efecte hivernacle ajudaran a alentir el ritme de l'escalfament global durant els propers 20 anys.





L'anàlisi destaca que si bé els científics estan d'acord que les accions en matèria de reducció d'emissions limitaran l'augment de temperatures globals durant la segona meitat de segle, assenyalar beneficis a curt termini durant les pròximes dècades ha estat "més desafiador".





El nou estudi ha utilitzat milers de simulacions de diferents models climàtics juntament amb múltiples estimacions de la variabilitat climàtica natural per investigar com diversos nivells de reducció d'emissions podrien afectar la velocitat de l'escalfament global durant les propers dues dècades.





Les troballes mostren que la reducció d'emissions en línia amb l'Acord de París, i en particular amb el seu objectiu d'estabilitzar l'escalfament global en 1,5 graus per sobre dels nivells preindustrials, suposaria un efecte "substancial" en les taxes d'escalfament durant els propers 20 anys.





De fet, el risc d'experimentar taxes d'escalfament més forts que les vistes anteriorment seria 13 vegades menor amb retallades d'emissions ràpids i profunds, en comparació amb un futur mitjana que segueix depenent en gran mesura dels combustibles fòssils.





L'estudi adverteix que un futur carregat de combustibles fòssils podria s'observa un augment de les temperatures d'entre 1 i 1,5 graus en els propers 20 anys, el que significaria infringir els límits de temperatura de l'Acord de París molt abans del 2050.





L'autora principal de l'estudi, la doctora Christine McKenna, ha destacat que els resultats de l'estudi mostren que no només les generacions futures es beneficiaran de les reduccions de les emissions. "Actuar ara vol dir que podem prevenir que l'escalfament global s'acceleri en les pròximes dècades i s'acosti a l'objectiu de limitar l'escalfament a llarg termini", ha postil·lat McKenna.





Així mateix, la doctora ha indicat que la reducció d'emissions ajudarà a evitar els impactes de canvis de temperatura ràpids i extrems. "Amb les temperatures globals augmentant actualment a al voltant de 0,2 graus per dècada, sense una acció urgent de canvi climàtic estem clarament en perill de violar l'Acord de París", ha advertit McKenna.





Finalment, la doctora ha ressaltat que les troballes de l'estudi suposen una motivació addicional tant per als governs com per als actors no estatals per establir "estrictes objectius de mitigació" en matèria de canvi climàtic, tenint en compte la recuperació ecològica dels impactes econòmics del coronavirus i aconseguint els objectius de zero emissions netes "com més aviat possible".