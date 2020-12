Mor l'arquitecte navarrès Carlos Sobrini

Aquest diumenge, 6 de desembre, va morir a Madrid l'arquitecte navarrès Carlos Sobrini Marín, nascut a Santesteban el 9 de maig de 1925, considerat un dels arquitectes navarresos més prolífics de el segle XX.









Sobrini es va graduar a l'Escola Superior d'Arquitectura de Madrid, on va obtenir el Premi Nacional Fi de Carrera en 1952. Tan sols set anys després va rebre el Premi Nacional d'Arquitectura, guardó amb més de vuitanta anys d'història que es lliura a les persones el treball o obra contribueixi de manera extraordinària a l'enriquiment dels aspectes socials, tecnològics i sostenibles de l'Arquitectura o l'urbanisme espanyol, ha informat la Universitat de Navarra.





Entre 1953 i 1969 Carlos Sobrini va ser professor de Projectes a l'Escola de Madrid, a la de Sevilla i en la pròpia Escola d'Arquitectura de la Universitat de Navarra, que havia nascut el 1964 ia la qual es desplaçava a impartir classe setmanalment des de la capital . A Sevilla, a més, va obtenir la càtedra de Projectes en 1968. Ja a l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Navarra -on va ser professor fins a la seva jubilació a la fi dels 90- Sobrini va exercir la Presidència de el Tribunal de Projectes Fi de Carrera.





Al llarg de la seva dilatada trajectòria, Sobrini va rebre nombrosos títols -com el de Comendador de l'Ordre Pontifícia de Sant Gregori el Gran-, premis i distincions en diversos concursos d'Arquitectura, com els de les Delegacions d'Hisenda de Girona, Las Palmas, Lleó i La Corunya; l'Aeroport de Barcelona, la Caixa d'Estalvis d'Àlaba, el Teatre d'Òpera de Madrid o la Duana al Port Franc de Barcelona. També van ser reconeguts els seus projectes d'obra residencial, com els Habitatges Experimentals de Madrid, de Legazpi, la canalització del Manzanares o la comunitat residencial autosuficient, a Sant Sebastià.





A Navarra va rebre l'encàrrec d'obres tan cèlebres com l'Hotel Baztán d'Elizondo, la Urbanització Entrecaminos -en Cizur Menor-, i els emblemàtics edificis d'habitatges a l'Avinguda de Sant Ignasi, al Carrer Aoiz, a l'Avinguda de Baixa Navarra o al Passeig Sarasate, com l'edifici de l'antic Banco Atlántico.





En el propi campus de la Universitat de Navarra, Sobrini va dissenyar l'Edifici de l'Escola d'Arquitectura juntament amb els arquitectes Rafael Echaide i Eugenio Aguinaga, el 1975. Projecte que els va valer el Premi Nacional d'Arquitectura a Maó de 1980. Així mateix, va ser autor de l'Edifici de l'Hexàgon -que alberga les Facultats de Ciències, Medicina, Farmàcia i Infermeria-, construït el 1967.





Docent de desenes de generacions d'arquitectes, l'actual director de l'Escola d'Arquitectura, Miguel Ángel Alonso de la Vall, recorda que va ser "un dels millors arquitectes navarresos i espanyols de la seva època, innovador i molt preocupat pels temes de l'habitatge. la seva docència exigent i la seva actitud elegant davant de qualsevol imprevist han influït decisivament en tants arquitectes sortits de les aules de la nostra Escola, que han vist en ell un exemple de professional rigorós i apassionat, l'obra ha deixat una empremta indeleble en la seva estimada Navarra i en tot Espanya ".