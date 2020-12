El decret de pròrroga de desnonaments no contemplarà el pagament dels subministraments

El vicepresident Pablo Iglesias va anunciar fa 12 dies que el Govern preparava un decret per ampliar la moratòria que eviti els desnonaments. Va ser la seva condició per retirar l'esmena que havia proposat per als PGE. Però ara, sembla que el decret no cobrirà tants espais com Iglesias pretenia, i de fet, no queda clar qui es responsabilitzarà de les despeses de l'aigua, la llum i la calefacció si cal evitar talls de subministraments de les famílies vulnerables.









A falta que José Luis Ábalos i Ione Belarra signin la negociació, el decret no s'assemblarà tant a l'esmena plantejada per ERC i Bildu per als PGE que Podem recolzar. Finalment, i tot i que l'esmena demanava reduir la moratòria fins al 31 de desembre de 2022, el decret posarà com a data límit el 9 de maig de 2021. A més, els desnonaments no estaran prohibits sinó que el seu ajornament dependrà dels informes de Serveis socials, els ajuts de les comunitats autònomes i els ajuts al lloguer i subministraments. Pel que impedir un desnonament no serà tan fàcil com demanava l'esmena.





Finalment, l'assumpte dels subministraments haurà d'anar en un altre decret, ja que no estarà recollit en aquest. A el parer és en aquest punt on PSOE i Unides Podem no aconsegueixen arribar a un acord. Des Podem esperaven que el cost dels subministraments haguessin de assumir-les empreses, mentre els socialistes creuen que és un assumpte que s'ha de resoldre des del departament de Transició Ecològica amb un nou bo social que pagarà l'Estat.





Encara que des Podemos segueixen esperant que la despesa l'assumeixin les empreses, es mostren optimistes que les famílies hagin pogut gaudir del bo social fins ara i esperen que s'ampliï la prohibició de talls d'aigua, llum i calefacció. Però ara els preocupa com es resoldrà l'impediment de el tall de subministraments, especialment durant aquests mesos de baixes temperatures.