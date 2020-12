El CGPJ qüestiona la llei de llibertat sexual d'Irene Montero i advoca per canviar o suprimir un paràgraf

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha qüestionat la definició de consentiment en la llei de llibertat sexual d'Irene Montero. Concretament, es plantegen modificar o fins i tot eliminar la definició, segons la Cadena SER.









El paràgraf que els fa dubtar és en el qual es diu que només sí és sí perquè hi hagi consentiment, i alguns dels vocals volen eliminar directament.





Els ponents dubten de la definició que fa la llei d'Igualtat de només sí és sí del consentiment i alguns d'ells advoquen per suprimir directament aquest paràgraf. Segons les fonts de Cadena SER, alguns vocals consideren que aquest paràgraf defineix el consentiment en negatiu. A més creuen que inclou conceptes jurídics indeterminats i que està redactat molt encorsetadament, de manera que no abasta totes les situacions i la víctima es pot veure perjudicada en alguns casos.





Des del CGPJ han pedi un informe per estudiar la regulació del consentiment en països com Alemanya i Suècia, on també hi ha hagut molt debat. Però de moment consideren que una agressió sexual és qualsevol acte que atempta contra la llibertat sexual d'una persona sense el seu consentiment.