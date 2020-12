González Laya assegura que les paraules d'Iglesias sobre el Sàhara Occidental no tenen res a veure amb la seva absència a la cimera al Marroc

La ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, ha afirmat aquest dimarts que el fet que el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, no fos acompanyar el president, Pedro Sánchez, a la cimera bilateral amb el Marroc que se celebrarà el 17 de desembre a Rabat no té res a veure amb les seves declaracions sobre el Sàhara Occidental, sinó que es deu al fet que la delegació que viatjarà serà més petita que en altres ocasions i s'ha prioritzat la presència d'altres ministres.













"Les presències en els cims depenen dels temes que es tractin i de la situació en què es trobi aquest país en aquest moment. No es tracta de persones, es tracta d'agendes", ha declarat en una entrevista a la cadena SER, on li han preguntat per què Iglesias, que va estar en les reunions bilaterals amb les autoritats d'Itàlia i Portugal, no viatjarà al Marroc.





Segons ha explicat, al país magribí hi ha "una situació sanitària complexa" i les seves fronteres estan tancades a causa de la pandèmia del coronavirus, motiu pel qual "hi haurà delegacions més petites en aquesta cimera que en cims anteriors".





El Govern, segons la ministra, ha decidit "privilegiar els temes en què hi ha acords entre el Marroc i Espanya" i buscar que de la Reunió d'Alt Nivell sorgeixi un "resultat concret", en particular per "impulsar la recuperació econòmica postcovid", alguna cosa en el que tots dos països estan "molt compromesos bilateralment".





"Aquí del que es tracta és quina és l'agenda que volem impulsar. I ho impulsarem sempre des del bon enteniment i l'agenda positiva que tenim amb el Marroc", ha insistit.

POSTURA "CLARA" D'ESPANYA SOBRE EL SÀHARA OCCIDENTAL

Sobre la possibilitat que l'absència del vicepresident segon tingui alguna cosa a veure amb l'opinió sobre el Sàhara Occidental expressada per Iglesias, favorable a un referèndum d'autodeterminació per a aquest territori, González Laia ha respost: "Absolutament no, perquè la postura és la postura d'Espanya ", que" és prou clara i no ha canviat en els últims 20 anys ".





A més, ha indicat que el ministre de Drets Socials i Agenda 2030 "ha expressat de manera molt clara que en el tema de Sàhara Occidental són les resolucions de Nacions Unides les que compten". "Em sembla que està bastant clar. Almenys està bastant clar per al Marroc, que és l'important", ha afegit.





Iglesias va dir recentment que el Ministeri d'Exteriors està treballant "de manera discreta" perquè torni a haver un enviat especial de l'ONU per al Sàhara Occidental, cosa que, segons la seva opinió, és "condició de possibilitat" perquè hi hagi diàleg i es avanç en la resolució del conflicte.





També va defensar el seu dret a recordar la "legalitat vigent" i, en concret, la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU de 1995 en la qual s'instava que se celebrés un referèndum "per a la lliure determinació de la vila del Sàhara Occidental".