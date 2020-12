'El Yunque', la societat secreta ultradretà mexicana que té contactes amb Vox i Hazte Oír

La societat secreta 'El Yunque' va néixer a Mèxic el 1952 amb la intenció de combatre el laïcisme de el Partit Revolucionari Institucional (PRI). Amb la mort de Franco, es va exportar a Espanya amb la intenció de conservar els dictador evangèlics. Considerada per molts una secta, 'El Yunque' està lligat a Vox i a la sala principal Hazte Oír, així com a l'associació jurídica Abogados Cristianos.









'El Yunque' té un tall ultracatòlic, però segons el periodista i historiador Santiago Mata, la seva actitud és totalment oposada als valors catòlics, ja que la seva concepció de la religió és agressiva i busquen imposar el catolicisme sigui com sigui. És per això que l'Església no reconeix a aquesta societat, lligada amb alguns grups espanyols com Vox o Hazte Oír.





Però, per què es diu d''El Yunque' que és una secta? Per a moltes persones aquesta societat pot qualificar-se com secta perquè, com va reconèixer la Justícia en 2014, des de 'El Yunque' s'explica als joves que han afiliar i captar candidats a el grup.





Tal com explica al Santiago Mata a el medi Moncloa, des Abogados Cristianos, un despatx d'advocats lligat a 'El Yunque', "c onsiguen agitar a un munt de gent, almenys idiota, i a la fi el que paga el plat és la Església i els cristians perquè queden com intransigents i imbècils i fanàtics ".





'El Yunque' i la justícia

El 2014 es va dur a 'El Yunque' davant la justícia, i aquesta va corroborar que hi havia contactes entre la secta i l'associació d'extrema dreta ultracatòlica Hazte Oír, que a Espanya es va fer famosa a l'fer recórrer un autobús en què es podia llegir " els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin ". L'enrenou que va provocar va portar a diverses organitzacions a portar-los davant la justícia, que finalment va reconèixer la seva relació amb la secta mexicana.





D'altra banda, segons una investigació de 2019, la secta també està relacionada amb el partit polític Vox, i en les eleccions generals de el 28 d'abril alguns polítics de el partit ultradretà van captar a joves mitjançant "associacions tapadora" per a 'El Yunque'.





Quan La Sexta va fer un programa sobre 'El Yunque', Luis Santamarías, membre de la Xarxa Iberoamericana per a l'Estudi de les Sectes (RIES) va explicar que " 'El Yunque' està format per persones que són meitat monjos, meitat guerrers", ja que a Mèxic van ser un grup paramilitar.