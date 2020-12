La Policia Municipal de Madrid talla la M-30 per rescatar un gos perdut

La Policia Municipal de Madrid va tallar dilluns passat el trànsit en els túnels de la M-30, a l'altura de l'A-5, amb l'objectiu de recuperar a una gossa desapareguda dos dies abans.





Tal com ha informat des del cos policial, la desaparició de l'animal, una gossa de deu anys d'edat que es diu 'Sira', va ser denunciada pels seus amos.





Van ser les càmeres instal·lades als túnels de la M-30 les que van permetre localitzar 'Sira', que era a la calçada, en sentit contrari a el de la circulació.





Agents de Trànsit i de Medi Ambient de la Policia Municipal de Madrid van establir un dispositiu per recuperar-la. Es va tallar el trànsit a la M-30 durant diversos minuts per a això. Els policies van recuperar la gossa sana i salva i la van retornar als seus propietaris.





La M-30 és una via ràpida de circumval·lació de tota la ciutat de Madrid, que té una longitud de més de 32 quilòmetres, i cada dia circulen per les seves carrils milers de vehicles que es desplacen d'una zona de la capital a una altra com dels que va en trànsit cap a altres destinacions i la fan servir per no haver d'entrar a la ciutat.