Aragonès demana responsabilitat ciutadana i evitar les aglomeracions

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tornat a cridar a la "responsabilitat ciutadana" davant les aglomeracions que s'han produït durant el pont de la Puríssima, per evitar contagis de la Covid-19.





Ho ha dit en declaracions a la premsa després de visitar a l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell a la presó de Wad-Ras a Barcelona, acompanyat del president de Parlament, Roger Torrent, i la número dos a les llistes d'ERC a les eleccions del 14-F, Laura Vilagrà.





Preguntat per si els centres comercials haurien d'haver obert per evitar el col·lapse dels eixos comercials durant el pont, Aragonès s'ha reafirmat en la idea que cal ser responsable i ha argumentat que "el virus ho transmeten les persones, no l'activitat econòmica i social ".





Segons el també coordinador nacional d'ERC, Forcadell ha volgut traslladar a la ciutadania el mateix missatge: "Ens ha dit que ella no podrà celebrar el Nadal amb la família", i que aquells que sí que poden han de ser curosos, prudents i responsables.





Aragonès ha afirmat que Forcadell ha demanat que es posi en valor "l'oportunitat de gaudir" dels cercles pròxims a Nadal, i de fer-ho amb salut i amb seguretat i ell ha afegit que de la forma de procedir ara dependrà que els familiars estiguin protegits durant el Nadal.





Així mateix, s'ha negat a valorar l'opció dels indults als dirigents de l'1-O perquè davant de qualsevol debat, ha defensat, la proposta sempre és la mateixa: "Amnistia, que és el que genera consens en la societat catalana". Per a ell, és una proposta clara i àmpliament compartida per l'independentisme "i més enllà".





RESPON A CARRIZOSA

Aragonès també s'ha dirigit al líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, després que aquest hagi acusat l'independentisme de ser un moviment ultranacionalista i xenòfob: "Els que estan pactant amb l'extrema dreta són ells, que van del bracet en tots els llocs on governen ".





I també ha respost a el vicepresident de la comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, que ha acusat els partits independentistes d'iniciar una ofensiva per pujar els impostos als madrilenys: "Volem que els rics paguin els impostos que els corresponen" en qualsevol lloc, ha conclòs.