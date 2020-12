Les negociacions per al Brexit entren en la seva fase crítica amb l'acord encara molt llunyà

Les negociacions per a la sortida definitiva del Regne Unit de la Unió Europea han arribat als dies clau sense que s'albiri en l'horitzó un acord amistós entre les dues parts.





Malgrat que el govern britànic ha assegurat que fa marxa enrere en algunes de les seves polèmiques decisions, com la de la retirada d'algunes de les clàusules que contravenen el Protocol d'Irlanda de Nord, les diferències que es mantenen en altres camps semblen prou importants com per pensar que quan tot just falten uns dies perquè es confirmi la sortida definitiva, el 31 de desembre, es tanquin els acords en aquells punts en què les negociacions han romàs estancades durant mesos.





Les converses telefòniques que en els últims dies han mantingut el primer ministre britànic, Boris Johnson, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han servit per ratificar que la voluntat negociadora existeix però que les diferències perduren.





A més, la UE s'ha vist com la decisió de la Cambra dels Comuns britànica de votar per mantenir les clàusules més controvertides de la Llei del Mercat Interior que, segons la Comissió, contravenen la legislació internacional, suposen un contrasentit respecte al que ha assegurat el primer ministre. Johnson ha suggerit que el seu govern estaria disposat a retirar aquestes controvertides clàusules només en el cas que s'arribi a un acord global amb Brussel·les. I un dels principals negociadors pel costat britànic, Michael Gove, cap de Gabinet de Johnson, ha confirmat als negociadors europeus seva intenció de retirar les clàusules més polèmiques en aquest assumpte.





PESSIMISME

Malgrat això, el pessimisme està instal·lat en ambdós costats de la taula. Les dues parts són conscients que l'acord que eviti un Brexit dur, i s i produeixi un terratrèmol en el terreny econòmic en un any extraordinàriament difícil per a les economies mundials, està molt llunyà.





Per això, la reunió cara a cara que Johnson i Von der Leyen tindran avui a Brussel·les es veu com l'últim cartutx abans del divorci sense acord, una opció que des de les dues parts es veu com més propera.





De fet, el mateix negociador cap de la UE, Michel Barnier, ja ha advertit als responsables d'exteriors de la UE que a hores d'ara és molt més probable una sortida sense acord que un acord comercial negociat abans del final del període de transició, el proper 31 de desembre.





SOPAR DECISIU

El sopar que aquest dimecres mantindrà Johnson i Von der Leyen sembla decisiu, encara que les opcions que es desencallin els punts més controvertits de les negociacions semblen descartades des d'ambdós costats.





Fins ara, les dues parts s'han mostrat incapaços d'acostar postures en els temes que més preocupen, els ajuts d'Estat, la pesca i la governança. Ni la bona voluntat ni els petits passos fets en altres negociacions sembla que hagin de servir per a res en aquests assumptes, que es mantenen gairebé paralitzats des de fa mesos.





Si del sopar-reunió de Johnson i Von der Leyen no surt una ruta clara per arribar a un acord, els negociadors europeus posaran en marxa els plans elaborats per fer front a una sortida dura i desordenada de la Gran Bretanya de la Unió. I això anuncia problemes a banda i banda de Canal de la Mànega. La imposició d'aranzels, quotes i barreres comercials de tot tipus dificultaran el trànsit de mercaderies i persones fins ara molt fluid. I caldrà esperar a futures negociacions per reordenar les relacions entre les dues parts. Però això ja serà una altra història.