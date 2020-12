El trànsit d'entrada a Barcelona es redueix un 25% respecte a fa un any

El trànsit en els carrils d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dimarts s'ha reduït un 25% respecte al 8 de desembre de 2019, en el marc de l'operació tornada després del pont de la Puríssima.





Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), uns 225.000 vehicles han entrat a Barcelona fins a les 21 hores d'aquest dimarts, en el primer festiu en què no hi ha hagut confinament perimetral per la Covid-19.





A més, han sortit de Barcelona uns 197.000 vehicles, el que suposa un 21% menys de trànsit de què es va registrar el 8 de desembre de el 2019.