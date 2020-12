El fiscal general de Texas impugna davant el Suprem els resultats electorals en quatre estats clau

El fiscal General de Texas, Ken Paxton, ha presentat una demanda davant el Tribunal Suprem nord-americà per impugnar els resultats de les eleccions presidencials en els estats de Geòrgia, Michigan, Pennsilvània i Wisconsin per incompliment de la legislació electoral federal i per haver aprovat canvis d'última hora en la votació per correu.





En un comunicat, Paxton, un obert defensor del president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que aquests quatre estats "van inundar als seus ciutadans amb sollicituds i paperetes illegals" i van ignorar les regles sobre com han de comptabilitzar-se els vots.





"La confiança en la integritat dels nostres processos electorals és sacrosanta i uneix la nostra ciutadania i els estats d'aquesta unió", ha afirmat Paxton, segons recull Bloomberg. "Geòrgia, Michigan, Pennsilvània i Wisconsin van destruir aquesta confiança i van comprometre la seguretat i integritat de les eleccions de 2020", ha conclòs.





El president dels Estats Units, Donald Trump, es manté en la seva negativa a reconèixer la seva derrota en les eleccions presidencials del 3 de novembre enfront del candidat demòcrata, Joe Biden, i ha intentat sense èxit que els resultats de diversos estats clau no siguin certificats per les autoritats estatals.